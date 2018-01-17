Kızlarını Adnan Oktar´ın programında görünce suç duyurusunda bulundu

Elvan Koçak, 7 yıl önce ayrıldığı eşi Gülperi T.'nin birlikte Türkiye'ye geldiği çocukları Ş.K. (19) B.K. (17) ve oğlu M.K'dan (17) uzun süre haber alamadığını, bir akrabalarının "Senin kızların Adnan Oktar'ın yanında TV şov yapıyorlar" uyarısıyla yıkıldığını söyledi. Baba Koçak şöyle dedi:

"Çocuklarımdan B. ve ikizi olan M. daha 17 yaşındalar. Reşit olmayan kızımı televizyona çıkartarak şov yapan Adnan Oktar ve diğer sorumlulardan davacıyım."

'OTELDE ALIKONULDUKLARINI DUYUYORUM'

Avusturya Jugendamt (Gençlik Dairesi) ve savcılığına da durumu bir şikâyet dilekçesiyle bildirdiğini ifade eden Koçak şöyle konuştu:

"Kızlarım Viyana'da iyi bir eğitim görüyorlardı. B. okul birincisi bir çocuk. Eğitimlerini yarıda bırakıp Adnan Oktar tarafından yeri belli olmayan bir otelde alıkonulduklarını duyuyorum. Çocuklarımdan sadece Ş. mesajlarıma cevap veriyor. O mesajları da kızımın yazdığına inanmıyorum. Çünkü Ş.'nin Türkçesi ve yazım tarzına uymuyor."

Ş.K. 19 yaşında. (öndeki)

APAR TOPAR TÜRKİYE'YE GELDİ

Ağırlıklı olarak Adnan Oktar'ın şov ve yorumlarının yayınlandığı televizyon kanalı A9'da kızlarının Oktar ve taraftarlarınca 'kedicik' diye adlandırılan diğer kızlarla birlikte gören baba Koçak apar topar Türkiye'ye gelerek hukuki mücadeleyi başlattı.

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na giderek eski eşi Gülperi K. ve Adnan Oktar hakkında suç duyurusunda bulunan Koçak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da yardım istedi. Koçak, "Kızlarımın aklını çelmişler. B.'nin ikizi olan oğlum M.'yi de aynı şeyleri yapacaklar. Lütfen daha reşit bile olmayan çocuklarımı bu ne olduğu belirsiz gruptan kurtarın" dedi.

AVUSTURYA BASININDA DA HABER OLDU

Ş. ve B. kardeşlerin Viyana'dan sessiz sedasız ayrılıp, annelerinin teşvikiyle televizyon şovlarına katıldıklarını yazan Avusturya basını olayı manşetlerine taşıdı. Österrecih gazetesi, haberi "Viyanalı baba kızlarını skandal TV şovunda buldu" başlığıyla okurlarına duyurdu