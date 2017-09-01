Kızlarım terörün pençesinde

Salih Boğa (41) Adana’da doğdu. 22 yıl önce kendisinden bir yaş büyük hemşehrisi Esin Boğa ile evlendi. Evlilikten iki kızı dünyaya geldi. Kızların büyüğü Ece 20, küçüğü Melikenur ise 9 yaşında. Fürth kentinde mutlu evliliklerini sürdürürken Salih Boğa, eşinin radikal dini gruplarla tanışmasıyla ailesinin huzurunun kaçtığını anlattı. Her geçen gün eşinin kendisinden uzaklaştığını, ailede sorunlar yarattığını söyleyen Boğa, başlayan geçimsizliğin ayrılıkla sonuçlandığını belirtti.

VELAYET DAVASINDAN ÖNCE GİTTİ

Küçük kızı Melikenur’un velayeti için dava açtığını söyleyen Boğa, “Eşim internet üzerinden dini gruplarla tanıştı. Frankfurt’ta toplantılara gitmeye başladı. Zikir yapıyordu. Önce kendi kapandı. Sonra da büyük kızım Ece’yi kapattı. Bana da sürekli camiye gitmem için baskı yatı. Zikirlere katılmadığım için kavga çıkarıyordu. Huzurumuz kaçtı. Sürekli dini grupların yönlendirmesiyle hareket etti. Üç yıl önce ayrıldık. Önceleri kızlarımla görüşüyordum. Küçük kızımı her hafta sonu alıp birlikte zaman geçiriyorduk. Son zamanlarda Melikenur’u bana göstermemeye başladı. Bunun üzerine ben de velayet davası açtım. Velayet davası 29 Ağustos Salı günü görülecekti. Mahkemeye gelmemek için kızlarımı da alıp Türkiye’ye uçmuş. Evin anahtarını da bir arkadaşına bırakmış” dedi.

Kızları için çok endişeli olduğunu belirten Boğa, polise başvurduğunu anlattı: “Büyük kızım meslek öncesi eğitimi alıyordu. Küçük kızım ise ilkokula gidiyordu. İkisinin de eğitimi şimdi yarım kalacak. Onun ne yaptığı beni ilgilendirmiyor. Çaresizim. Ne yapacağımı bilemiyorum. Büyük kız tıpkı annesi gibi hareket ediyor. Beni dinsizlikle suçlayıp görüşmüyor. Eşim son zamanlarda gerçeklerden koptu. Sanki hayal dünyasında yaşıyor. Radikal dini grupların etkisinde kalarak iki kızımı Türkiye’ye kaçırdı. Korkum kızlarımın terör örgütlerinin pençesine düşmesi.”