Kızlarım İçin yeni bölüm fragmanında Sumru'dan büyük hata

Sumru 150 bin lira bulabilmek için büyük bir hata yapar. Tanımadığı bir adamın evine gider. Yaşar ise kızını arabaya binerken görmüş ama onu durduramamıştır. Sumru yaptığı yanlışın farkına varıp pişman olsa da artık çok geçtir. Asıl hayal kırıklığını bir baba olarak Yaşar sırtlanır.

Tayfun ise Yaşar!a ihanet edip Sumru’yla birlikte olmak için ilk adımı atar. Yaşar, kızını emanet ettiği Tayfun’un ihanetini ne zaman ve nasıl öğrenecektir? Kumru ve Yağız arasındaki yakınlaşmaya bir türlü engel olamayan Semiha kendini büyük bir tehlikeye atarak hastanelik olur. Görünürdeki tek suçlu da Kumru’dur... Selva ise çocuğunun babası diye her şeyine katlandığı Çetin tarafından aldatıldığını öğrenir. Ama ne yazık ki bu bir son değil başlangıçtır. Selva’nın acısı asıl şimdi başlamaktadır..

Son bölümde; Yaşar kızlarını kurtarmak için eline silah alıp, mahallelinin karşısına geçerek tehdit eder. Mahalledeki namus bekçileri korkularından kaçıp saklanacak delik ararken Zübeyir ve Hacer için asıl korkulu günler yeni başlamaktadır. Elinde silahla Yaşar'ı görünce iyice panikleyen Zübeyir ve Hacer yeni bir plan kurarlar. Yaşar'a istediğini verip Ayten’in aşığını elleriyle teslim edeceklerdir. Ama nasıl?

Diğer tarafta kızlar için sular bir türlü durulmaz. Her yeni gün, yeni bir bela kapılarını çalar. Egemen’i tavlamak için her yolu deneyen Sumru, başarılı olamayınca kendine yeni bir çıkış yolu, yeni bir kurtuluş kapısı aramaya başlar. Ama kurtuluş sandığı şey aslında başını daha da belaya sokacaktır. Kumru ise kendini kardeşlerine adamış, onlar için çırpınırken aşk kapısını bir kez daha çalar. Ve kardeşlerin belki de en bahtsızı zavallı Selva, kocasının onu aldattığından habersiz, oğlu için çırpınırken gerçeklerle yüzleşmeye adım adım yaklaşır.