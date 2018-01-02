Kızlarım İçin dizisinin 5. bölümü ne zaman? Yeni bölüm neden yok?

Yılbaşı sonrası pek çok dizi ekran macerasına ara verdi, bu dizilerden biri de başrollerini Fikret Kuşkan, Tuvana Türkay, Elifcan Ongurlar ve Sanem Yeles’in paylaştığı Kızlarım İçin oldu. Duygu yüklü sahnelerin ağır bastığı Kızlarım İçin’in son bölümünde kızlar ve anneleri hakkında çıkan dedikodu hızla yayılmış, tüm mahalle halkı onlara karşı cephe almıştı. Mahallenin baskısı karşısında kızların ne yapacağını merak eden dizi takipçileri yeni bölümü bekliyor.



Kızlarım İçin’nin 6. Bölümü 9 Ocak Salı akşamı Kanal D'de!





YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Sumru, anneleriyle ilgili gerçeği kardeşlerine söylüyor! Yağız, Kumru'ya olan aşkını haykırıyor! Kızlar, annelerinin babalarını aldattığını öğrendiğinde şaşkına döner. Yaşar, kızları için aklındaki planları harekete geçirmeye başlar. Yaşar, kızlarının iyi olmalarını sağlayabilmek için adam öldürmeyi göze alacak mı? Egemen ve Yağız arasındaki hararetli tartışma büyük bir aşkı ortaya çıkarır. Yağız, aşkını yüksek sesle haykırdığı sırada Kumru'da bu olaya tanıklık eder. Kumru ve Yağız aşkı, bu saklı kalan sırların ardından gün yüzüne çıkmaya başlayacak mı?



