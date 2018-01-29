Kızlarım İçin 9. bölüm fragmanında Yaşar elini kana bulayacak mı?

Kızlarım İçin dizisinin 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde daha güvenli hayat düşüncesiyle uzaklaşmak isteyen Yaşar, kızlarını ablaları Kumru'ya emanet ediyor. İşte, Kızlarım İçin yeni bölüm fragmanı.

Kızları için yaşayan bir babanın son çırpınışları... Önce çok güvendiği Tayfun’un bunca zaman ona yalan söylediğini, Sumru’ya aşık olduğunu öğrenir. Tayfun’a rest çekip tek başına mücadele etmeye başlar.

En sonundaysa Ayten’in sevgilisinin Zübeyir olduğunu öğrenir. Vicdanı bu sefer ona mani olmaz ve Zübeyir’i vurur. Ama Yaşar’ın çilesi henüz bitmemiştir. En beklenmedik anda en beklenmedik şekilde Yaşar ölümle burun buruna gelir.

Diğer tarafta Sumru her şeye rağmen onu bırakmayan Egemen ve Tayfun arasında kalmıştır. Kalbi ve aklı arasında... Sumru nikah masasında, ama kiminle?