Kızlarım İçin 8. bölüm 2. fragmanında Yaşar’ı kahreden gerçek

Kızlarım İçin yeni bölüm fragmanlarıyla önemli ipuçları verdi. Kanal D ekranlarının dram yüklü sahneleriyle ön plana çıkan yapımı Kızlarım İçin’in her iki fragmanına da Yaşar’ın öğrendiği gerçek damga vurdu. Yaşar, kızı Sumru'nun yaptıkları karşısında yıkılıyor!Sumru'nun para için yaptıkları karşısında Yaşar, derin üzüntüye boğuluyor. Sakınarak büyüttüğü kızlarından Sumru'nun yaptıklarıyla yıkılan Yaşar, tüm suçu kendisinde buluyor. İşte Kızlarım İçin 8. Bölüm detayları!



YENİ BÖLÜM ÖZETİ



Sumru kendini tehlikeye atmaya ve büyük yanlışlar yapmaya devam etmektedir. Yaşar, Sumru’nun peşinden koşup onun yanlışlarına engel olmaya çalışırken beklenmedik bir gelişmeyle her şey başa döner. Yaşar bir kez daha Sumru’yu kurtaracak mı? Selva yüzleştiği gerçekler karşısında ne yapacak? Çetin’in yalanlarına inanıp oğlu için evliliğini devam mı ettirecek? Semiha’nın planı tam da istediği gibi ilerler. Kumru bu planı bozup masum olduğunu kanıtlayabilecek mi?