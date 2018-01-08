Kızlarım İçin 6. bölüm fragmanında Kumru Yağız’ın aşkına nasıl karşılık verecek?

Kızlarım İçin dizisinin 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Yağız'ın ilgisini öğrenen Kumru, ona verdiği tepki ile herkesi şaşırtıyor. Sumru ise Egemen'e veda ederek yeni bir hayat kurma planı içine giriyor. İşte, Kızlarım İçin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Yaşar kızlarını kurtarmak için eline silah alıp, mahallelinin karşısına geçerek tehdit eder. Mahalledeki namus bekçileri korkularından kaçıp saklanacak delik ararken Zübeyir ve Hacer için asıl korkulu günler yeni başlamaktadır. Elinde silahla Yaşar'ı görünce iyice panikleyen Zübeyir ve Hacer yeni bir plan kurarlar. Yaşar'a istediğini verip Ayten’in aşığını elleriyle teslim edeceklerdir. Ama nasıl?
Diğer tarafta kızlar için sular bir türlü durulmaz. Her yeni gün, yeni bir bela kapılarını çalar. Egemen’i tavlamak için her yolu deneyen Sumru, başarılı olamayınca kendine yeni bir çıkış yolu, yeni bir kurtuluş kapısı aramaya başlar. Ama kurtuluş sandığı şey aslında başını daha da belaya sokacaktır. Kumru ise kendini kardeşlerine adamış, onlar için çırpınırken aşk kapısını bir kez daha çalar.
Bu sefer Alper değil Yağız’dır karşısındaki...
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Yaşar polislerin elinden kurtulur kurtulmasına ama kızları için nasıl büyük bir tehlike olduğunu fark eder. Onun yüzünden Kumru sorguya alınmıştır. Yaşar kızlarından uzak durmaya, onların hayatını daha fazla zorlaştırmamaya karar verir. Ama beklenmedik olaylar Yaşar’ı kızlarıyla yan yana getirir. Hem de hepsiyle birden.
İlk önce annesinin öldüğünü öğrenen Hüma ortalardan kaybolur. Ardından da Hacer ve Zübeyir’in yaptığı planla kızlar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır.
Yaşar kızlarını kurtarabilecek mi? Yoksa kızların alt üst olan hayatları daha da mı perişan olacak?
Bir babanın kızları için neler yapabileceğini gösteren bu büyük imtihandan Yaşar nasıl çıkacak?
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün