Kızlarım İçin 6. bölüm fragmanında Kumru Yağız’ın aşkına nasıl karşılık verecek?

Kızlarım İçin dizisinin 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Yağız'ın ilgisini öğrenen Kumru, ona verdiği tepki ile herkesi şaşırtıyor. Sumru ise Egemen'e veda ederek yeni bir hayat kurma planı içine giriyor. İşte, Kızlarım İçin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Yaşar kızlarını kurtarmak için eline silah alıp, mahallelinin karşısına geçerek tehdit eder. Mahalledeki namus bekçileri korkularından kaçıp saklanacak delik ararken Zübeyir ve Hacer için asıl korkulu günler yeni başlamaktadır. Elinde silahla Yaşar'ı görünce iyice panikleyen Zübeyir ve Hacer yeni bir plan kurarlar. Yaşar'a istediğini verip Ayten’in aşığını elleriyle teslim edeceklerdir. Ama nasıl?

Diğer tarafta kızlar için sular bir türlü durulmaz. Her yeni gün, yeni bir bela kapılarını çalar. Egemen’i tavlamak için her yolu deneyen Sumru, başarılı olamayınca kendine yeni bir çıkış yolu, yeni bir kurtuluş kapısı aramaya başlar. Ama kurtuluş sandığı şey aslında başını daha da belaya sokacaktır. Kumru ise kendini kardeşlerine adamış, onlar için çırpınırken aşk kapısını bir kez daha çalar.

Bu sefer Alper değil Yağız’dır karşısındaki...

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yaşar polislerin elinden kurtulur kurtulmasına ama kızları için nasıl büyük bir tehlike olduğunu fark eder. Onun yüzünden Kumru sorguya alınmıştır. Yaşar kızlarından uzak durmaya, onların hayatını daha fazla zorlaştırmamaya karar verir. Ama beklenmedik olaylar Yaşar’ı kızlarıyla yan yana getirir. Hem de hepsiyle birden.

İlk önce annesinin öldüğünü öğrenen Hüma ortalardan kaybolur. Ardından da Hacer ve Zübeyir’in yaptığı planla kızlar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır.

Yaşar kızlarını kurtarabilecek mi? Yoksa kızların alt üst olan hayatları daha da mı perişan olacak?

Bir babanın kızları için neler yapabileceğini gösteren bu büyük imtihandan Yaşar nasıl çıkacak?