Kızlarım İçin 10. yeni bölüm fragmanında şok eden gerçek

Kızlarım İçin yeni bölüm fragmanında, Hüma'nın sağlık sorunu herkesi tedirgin ediyor. Öte yandan Sumru, nikah masasına oturmak üzere olduğu Egemen'den intikamını alıyor. Egemen ve Tayfun arasında büyük bir kavga çıkıyor! Kumru ise tüm bu olanların içinde en küçük kardeşi Hüma'yla ilgilenmek zorunda kalıyor. Yaşar, kızı Hüma'ya yardım edebilecek mi?



Kızlarım İçin yeni bölümüyle salı 20.00'de Kanal D'de!





YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Olaylar gittikçe daha da içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Selva’yı başka bir adamla basan Çetin onu kapının önüne koyar. Zavallı Selva’ysa kendisine yapılan komplonun farkında olmadan oğlundan ayrılmamak için çırpınır. Ama ne yazık ki hiçbir işe yaramaz. Yaşar, Selva’ya yardım edebilecek mi?

Diğer tarafta Sumru’ya aşık olan iki erkek; Tayfun ve Egemen bir kez daha karşı karşıya gelir. Ancak bu sefer Tayfun, Egemen’i öldürmeye kararlıdır. Egemen ölümden kurtulabilecek mi?

Kızların ve Yaşar’ın asıl derdi ise Hüma’dır. Hüma’nın böbrek rahatsızlığı her şeyi alt üst eder. Yaşar canından çok sevdiği kızının öz kızı olmadığını öğrenir. Hüma, Zübeyir’in kızıdır. Ve Zübeyir’in böbreğine muhtaçtır. Yaşar bu durumda ne yapacak? Zübeyir’i bulup Hüma’yı kurtarabilecek mi?