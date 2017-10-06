Kızkardeşi tabutunu taşıdı

ŞEHİT sözleşmeli er Abdil Kılınç (26) için memleketi Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde düzenlenen törende kız kardeşi Rasime Çelik, tören mangasıyla birlikte tabutu cenaze aracına kadar taşıdı. Şehidin babası, annesi ve kardeşleri de tabuta sarılarak ağladı. Sarıldığı tabutu bırakmak istemeyen şehidin kız kardeşi Rasime Çelik, “Ne olur onu götürmeyin” diyerek ağladı. Tören alanındaki bir albay Rasime Çelik’le konuşarak tabutu bırakmasını istedi. Bunun üzerine Rasime Çelik, tören mangasıyla birlikte ağabeyinin tabutunu cenaze aracına kadar taşıdı. Helallik alınırken fenalaşan şehidin dedesi Abdil Kılınç bayıldı. Oksijen maskesi takılan şehidin dedesi, tabuta sarılarak ağladı.



Şehit Kılınç’ın cenazesi, daha sonra köy mezarlığında, gözyaşları arasında toprağa verildi.



Şehitlerden sözleşmeli er Olcay Çelik (22) memleketi Çankırı’da toprağa verildi. Hoca Ahmet Yesevi Camisi’nde kılınan cenaze namazına binlerce Çankırılı katıldı. Acılı baba Muammer Çelik, anne Hacer Çelik ile ağabeyi Ferhat Çelik yakınlarının desteği ile güçlükle ayakta durabildi.



Şehit Uzman Çavuş Ömer Doğan’ın cenazesi Karaman’da Kazım Karabekir Mahallesi’ndeki baba evine getirildi. Şehidin naaşının başına gelen annesi Ayşe, eşi Fadime, kızları 17 yaşındaki Hatice Kübra ve 12 yaşındaki Ayşe Nisa, tabuta sarılıp gözyaşları döktü. Eşi Fadime Doğan, şehit eşinin fotoğrafını alıp sarıldı. Babasının fotoğrafına ve tabutuna sarılan Hatice Kübra, fenalaşınca yakındaki kadın polis ve astsubay müdahale etti. Şehit Ömer Doğan’ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Karaman Garnizon Şehitliği’ne defnedildi.



Şehit Uzman Çavuş Gökhan Topal’ın cenazesi, Çankırı Orta ilçesinin Özlü köyüne getirildi. Konvoy halinde getirilen cenazeyi, köy girişinde yüzlerce kişi Türk bayraklarıyla karşıladı. Bu sırada acılı anne Fatma, baba Akif ile şehidin kız kardeşi Hilal, erkek kardeşleri Hüseyin, Özkan ve Tuncay Topal, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Anne Fatma Topal, uzun süre şehit oğlunun tabutuna dokunarak ağıtlar yaktı. Gökhan Topal, köy mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi.