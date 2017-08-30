Kızkalesi’ne mavi bayrak

KIZKALESİ Mersin’in halk plajları arasında mavi bayrak almayı hak eden ilk halk plajı oldu. Mersin’in denizini taçlandıran mavi bayrak, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz tarafından düzenlenen törenle göndere çekti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yapılan çalışmalar neticesinde Mersin’de halk plajının ilk mavi bayrağını Kızkalesi sahilinde aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, “Mersin sahillerinde bu bir ilk ve son da olmayacak. Bundan sonra da devam edecek. Bizim amacımız Mersin sahillerinin tamamını mavi bayraklı hale getirmek” dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Denizkızı Turizm AŞ Kızkalesi halk plajında mavi bayrak alabilmek için gerekli 33 kriteri de yerine getirerek, plaja ilk mavi bayrağını kazandırdı. Büyükşehir Belediyesi, ilerleyen zamanlarda Mersin’in bütün plajlarını mavi bayraklı hale getirmeyi hedefliyor.

HEDEF TÜM SAHİLLER

Başkan Kocamaz, mavi bayrağı göndere çektikten sonra yaptığı konuşmada, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimizden bu yana sahillerdeki bu keşmekeşliği ortadan kaldırmak için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Sahillerin bir an evvel Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilmesini ve tek elden bu bölgede vatandaşlarımızın denize girmesini sağlamak üzere bir görev talebinde bulunduk. Tabii henüz her taraf Büyükşehir’e tahsis edilmiş değil ama tahsis edilen yerlerde bizim amacımız Mersin sahillerinin tamamını mavi bayraklı hale getirmek. Plajlar konusunda bu bir ilk. İnşallah son da olmayacak. Biz bundan sonra da bu gayretlerimizi sürdüreceğiz ve bize tahsis edilen yerlerin tümünü mavi bayraklı hale getireceğiz. Şu anda otellerimizde mavi bayraklar var ama sahiller olarak bu bir ilk ve son da olmayacak. Bundan sonra devam edecek” ifadelerini kullandı.

HANGİ KRİTERLER YERİNE GETİRİLDİ

- Plajlardaki yüzme suyu kaliteleri mükemmel, iyi ve kötü olarak değerlendirmeye tabi tutulurken, Kızkalesi sahilinden alınan numuneler ve yapılan analizler sonucunda sahilin yüzme suyu kalitesi A kalite olarak değerlendirildi.

- Beldede en az bir mavi bayraklı plajda engelliler için tuvalet, erişim rampası gibi imkânlar bulunması şartı kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ‘Engelli Plajı’ ile engelli bireyler, denizin keyfini artık hiçbir engel olmadan doyasıya çıkarabiliyor.

- Aynı zamanda mavi bayrağın bulunduğu noktada engelli tuvaleti, erişim rampası ve şezlonglardan da engelli bireyler faydalanabiliyor.

- Çevre eğitimi ve bilgilendirme başlığı altında sezon süresince farklı kategorilerde en az beş çevre bilinçlendirme etkinliği gerçekleştirilmelidir kriterine uygun olarak, Mersin Büyükşehir Belediyesi 5 etkinlik düzenleyecek.

- Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sigara izmariti toplama etkinliği ile çevre temizliğine dikkat çekerken, plaj kullanıcıları ile birlikte toplanan izmaritler pet şişeler ile sahilde sergileniyor. Kalan 4 etkinlik de bu sezon boyunca yapılacak.

- Mersin Büyükşehir Belediyesi sayesinde sanayi ve kanalizasyon atıkları da plaj alanını etkilemiyor. Plajda hizmet veren tuvalet ve duşların atıkları arıtılıyor ve sahillere herhangi bir atık gitmiyor.