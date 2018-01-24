Kızıyla birlikte kocasını öldürüp üzerine beton döktü

Avcılar’da, tekstilci Alper B.’nin cesedi, işyerinin bodrumundaki kuyuda bulundu. Başından tabancayla vurularak öldürüldükten sonra kuyuya atıldığı belirlenen eşi N.B. ve ortaokul son sınıf öğrencisi kızı gözaltına alındı. N.B., ifadesinde, ”Uyuşturucu kullanıyor, beni ve çocuklarımı dövüyordu. Kızımla el ele tutuşup yatak odasına gittik. Eşim uyurken namluyu başına dayadım, kızımla gözlerimizi kapadık ateş ettim. İki gün sonra battaniyeye sardık, kızımla birlikte sürükleyerek kuyuya attık. Üzerine de çimento döktük” dedi. Cinayetin silahı tabanca evde bulundu.

İŞÇİ KADINLAR FARKETTİ

Avcılar’da 40 yaşındaki tekstil şirketi sahibi Alper Balcı, N.B. ile evliydi. 3 çocukları vardı. Alper Balcı, çok sevdiği kızının ismini tekstil şirketine de vermişti. Avcılar’daki iş yerinde çalışan 2 kadın, dün öğle saatlerinde, bodrumdaki eşyaların yerinin değiştiğini farketti. Kuyunun üzerine konulan eşyaları biraz kaldırdıklarında, bir ceset gördüler. Çalışanlar hemen polisi aradı. Avcılar Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Ambarlı’daki işyerine gitti. Ceset kuyudan çıkarıldı. Yapılan ilk incelemede, başının arkasından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Cesedin kuyuda gözükmemesi için üzerine çimento da atılmıştı.

CESEDİ İKİ GÜN EVDE TUTMUŞLAR

Polis ekipleri hemen işyeri çalışanlarını sorgulamaya başladı. Eski çalışanlar sorguya aldı. Eski bir çalışan, geçen pazartesi sohbet etmek için yanına gittiği N.B.’nin, ‘Eşim hakkındaki davalar nedeniyle hapis cezası aldı. Cezaevine girmemek için kaçtı” dediğini ileri sürdü. Polisin gözaltına aldığı N.B. Emniyet'teki sorgusunda, eşinin uyuşturucu kullandığını kendisi ve çocuklarını dövdüğünü söyledi. Boşanmak isteyince ölümle tehdit edildiğini bu yüzden boşanma davası açamadığını belirten kadın, “Eşim yatak odasında uyuyordu. Evdeki tabancayı aldım. Kızımla el ele tutuşarak yatak odasına geçtik. Namluyu başına dayadım. Kızımla gözlerimizi kapadık ve tetiğe bastım. Gözlerimi açtığımda başından vurulmuştu. İki gün evde tuttuk” dedi.

N.B. ifadesinin devamında, “Dün gece saat 01.00 sıralarında üst kattaki evimizden battaniyeyle cesedi sarıp sürükleyerek, alt kattaki iş yerine getirdik. Daha sonra bodrumdaki kuyuya attık. Kuyudaki cesedin üzerine çimento döktük” dedi. Evde yapılan aramada cinayet silahı tabanca, mermiler, 2 pompalı tüfek, bir miktar uyuşturucu madde ele geçti. Alper B.’nin, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, oto hırsızlığı, evden hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmaktan, eşi Nazlı B’nin açıktan hırsızlık suçundan kaydı olduğu belirlendi.