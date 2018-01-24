‘Kızınız öldürüldü yerde yatıyor’

Afganistanlı Mohammadullah Raihan ve eşi Elham Atıfı, 4 ay önce kaçak yollardan İstanbul’a gelerek Sultangazi’ye yerleşti. Çift günübirlik işlerde çalışarak geçimini sağlarken, 17 Ocak günü Elham Atıfı’nın Avusturya’da yaşayan annesi Rouqıa Jawhar tanımadığı bir kişiden bir telefon aldı. Telefonun ucundaki ses İstanbul’dan aradığını, adının Hamza olduğunu söyleyerek, “Kızınız öldürüldü, şu an yerde yatıyor” diyerek telefonu kapattı. Anne apar topar Türkiye’ye geldi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği’ne başvuran anne, polise kızı ve damadının yaşadığı adresi bilmediğini söyledi. Polis ne Mohammadullah Raihan’a ne de anneyi arayan gizemli kişiye ulaşabildi. Yapılan araştırmada, damat Raihan’ın göçmen kaçakçılığından sabıkası bulunan ve Van’da yaşayan bazı kişilerle bağlantısı belirlendi. Düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

VAN’DA YAKALANDI

Bu arada anne, Afganistan’dan tanıdığı Türkiye’de yaşayan bir arkadaşından kızının Sultangazi Gazi Mahallesi 1290 sokakta yaşadığını öğrendi. Geçen pazar günü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, sokakta araştırma başlatarak evi buldu. Eve giren polis Elham Atıfı’nın cesediyle karşılaştı. Genç kadın başına sert bir cisimle vurularak öldürülmüştü.

Polis, gözaltına alınan 4 kişi üzerinden yaptığı araştırmada, Raihan’ın Van’da gizlendiğini belirledi ve düzenlenen operasyonla yakaladı.



‘YERE YIĞILDI, EVDEN KAÇTIM’

Gözaltına alınan Raihan’ın Emniyet’te “Eşimin ailesiyle sorunlar yaşıyordum. Aramızda kavga çıktı. Ben de ona vurmaya başladım. Yere yığıldı. Ben de evden kaçtım” dediği öne sürüldü. Emniyet’teki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Raihan tutuklandı.