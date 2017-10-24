Kızının kolunu çakmakla yakan 'baba' için flaş karar

Davaya konu olay, geçtiğimiz 15 Haziran günü Karabağlar'da meydana geldi. Soruşturmayı yürüten savcı Selim Berber'in hazırladığı iddianameye göre, 8 yıldır evli olan ve hamallık yapan İlhan P. (27) ile ev hanımı Damla P.'nin (27) 5 yaşında P.B.P. isminde kız çocuklarının olduğu, şüpheli İlhan P.'nin olay tarihine kadar kızına ve eşine şiddet uyguladığı ancak Damla P.'nin şikayet etmediği belirtildi. Olay tarihinde ise evde bulundukları sırada, küçük kız P.B.P. yatağından altını ıslatarak uyanıp babası İlhami P.'ye “Ben kardeş istiyorum, ne zaman kardeş yapacaksınız” diye sordu.



KOLUNU YAKTI



Küçücük kızının altını ıslatmasına da kızan baba İlhami P., minik P.B.P.'ye tekme ile karnına ve başına vurmaya başladı. Baba hırsını alamayarak mutfaktan aldığı çakmak ile ağlayan ve acı çeken kızının kolunu yaktı. Bu anları ise Damla P. cep telefonu kamerası ile kaydetti. Hızını alamayan baba İlhami P., yaktığı sigarasını minik P.B.P.'nin üzerinde söndürmek istedi ancak anne Damla P. araya girdi. İlhami P. eşini, “Sizi öldüreceğim, kimse benim elimden sizi almayacak, gömeceğim sizi” diye tehdit etti.

POLİSLERİN ÖNÜNDE TEHDİT ETTİ



Damla P.'nin polise haber vermesi ile polis ekipleri eve gelip şüpheliyi gözaltına aldı. Polis, İlhami P.'yi evden alıp götürmek isterken, polislerin önünde eşi Damla P.'ye, “Seni de, çocuğu da, kendimi de öldürürüm. Katliam yaparım” diye tehditlerine devam etti. Emniyetteki sorgulamasının ardından İlhami P. çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı. Soruşturmayı yürüten savcı Selim Berber, sanık hakkında eşine hakaret, tehdit, çocuğuna eziyet suçlamalarıyla iddianame hazırlarken, iddianame İzmir 7. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.



İLK MAHKEME İNDİRİMSİZ CEZA VERMİŞTİ



İzmir 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada hakim, tutuklu yargılanan İlhami P.'nin müşteki Damla P.'nin eşinden şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle hakaret suçlamasından beraat ettiğini belirtti. Sanığın eşini ölümle tehdit etmesi suçundan işleniş şekli, kastın yoğunluğu nedeniyle 2 yıl ile cezalandırıldığını söyleyen hakim, sanık lehine takdir indirim uygulamasını gerektiren bir nedenin bulunmadığını, sanığın kendisini savunamayacak durumda olan çocuğuna yönelik eziyet suçundan suçun işleniş şekli, çocuk üzerinde getirecek psikolojik tahribat ile eylemin kastı gözetilerek 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığını söyledi. Sanık lehine tahrik indirim uygulamasını gerektiren bir neden bulunmadığını belirten hakim, sanığın kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı mahkum olduğu hapis cezasının sonucu olarak cezanın infazı tamamlanıncaya kadar çocuğunun velayetinden yoksun bırakılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip davayı ilk celsede bitirmişti.



TAHLİYE EDİLDİ



Kararın ardından sanık İlhami P.'nin avukatı davayı temyize götürdü. İzmir Bölge Adliyesi 12 Ceza Dairesinde görülen temyiz duruşmasına tutuklu sanık İlhami P., sanık avukatı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Pınar Melli katıldı. Mahkeme heyeti, İzmir 7. Asliye Ceza Mahkemesinin verdiği sanığın eşini ölümle tehdit etmek ve kızına karşı eziyet suçuna ilişkin cezanın kaldırıldığını belirtti. Mahkeme heyeti, çakmağın silah olarak kabul edildiğini, sanığın eşi ve kızına yönelik 'Silahlı tehdit' suçundan 3 yıl hapis cezası verildiğini, bu suçu birden fazla kişiye uyguladığı için cezanın 3 yıl 9 aya çıktığını, sanığın yargılama sürecindeki pişmanlığı ve davranışları nedeniyle cezanın 3 yıl 1 ay 15 güne düşürüldüğünü bildirdi. Sanığın kızı Damla P.'yi kasten yaralama suçundan 1 yıl hapis cezası aldığını belirten hakim, sanığın eylemi kendisini savunamayacak konumundaki öz kızına karşı işlemiş olduğu için cezasının 1 yıl 6 aya çıktığını, sanığın pişmanlığı nedeniyle cezanın 1 yıl 3 aya indirildiğini açıkladı.



Toplamda sanık İlhami P. 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası alırken, mahkeme başkanı sanık hakkında kurulan hükmün açıklanmasının geri bırakıldığını, sanığın tahliye edildiğini söyleyip davanın kesin olarak sonuçlandığını belirtti.



MAHKEME BAŞKANI NASİHAT VERDİ



Mahkeme başkanı dava bittikten sonra sanık İlhami P.'ye, “Kız çocuğu Allah'ın verdiği en büyük emanettir. Bir çocuğun kardeş istemesi doğal bir şeydir. Bir baba çocuğuna bu yüzden bir şey yapabilir mi? Emanetine iyi sahip çık” dedi.