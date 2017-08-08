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    Kızını taciz eden şüpheliyi takip edip polise yakalattı

    Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)
    08 Ağustos 2017 - 12:36Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 12:49

    SAMSUN’da 32 yaşındaki T.K. adlı kadın, 16 yaşındaki kızı E.K.’ya cinsel istismarda bulunan şüpheli 37 yaşındaki Yılmaz İ.’yi takip etti ve polise söyleyip yakalattı.

    Olay dün İlkadım İlçesi Osmaniye Caddesi’nde yanında bebeği ve kızı E.K. ile gezmeye çıkanT.K., yolda yürümeye başladı.Anne T.K. biri bebek arabasında iki kızıyla yolda yürürken iddiaya göre arkadan gelen Yılmaz İ. kalabalıktan da faydalanıp, annesinin yanında olan E.K.’ye yaklaşıp elle tacizde bulundu.

    E.K. olayı annesine anlatıp şüpheli Yılmaz İ.’yi gösterdi. Anne T.K., bebek arabasındaki kızını diğer kızına bırakıp telefonla polisi arayıp durumu bildirip şüpheliyi adım adım takip ederek polise yakalattı.

    Eşinden ayrılan ve bir çocuk babası olduğu belirtilen şüpheli Yılmaz İ., polisteki sorgusunun ardından ’cinsel istismar’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

    Etiketler: Samsun , taciz , çocuğa taciz
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