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    Hürriyet >Dünya>Kızını sevgilisiyle bastı, ikisine de balyozla saldırdı!

    Kızını sevgilisiyle bastı, ikisine de balyozla saldırdı!

    Hürriyet Haber
    29.09.2017 - 21:31 | Son Güncelleme:

    İngiltere Manchester kentinde erkek arkadaşıyla birlikte olan kız, hayatının şokunu yaşadı. Baba, kızı ile ilişkiye girerken yakaladığı gence balyoz ile saldırdı, kızını ise yumruklayarak hastanelik etti. 1995 yılında 15 yaşındaki bir kız öğrenciye tecavüz ettiği için 6 yıl hapis cezası alan baba, kızının erkek arkadaşını balyoz ile vurmak ve kızını dövmek suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından 14 ay hapis cezası aldı.

    42 yaşındaki Hindistanlı işadamı Soruth Ali, sabaha karşı saat 5’te kızının odasından gelen sesler üzerine uyanıp sesin ne olduğu görmek için kızının odasına girince kızının erkek arkadaşı ile ilişkiye girdiğini görünce çılgına döndü.

    BALYOZLA SALDIRDI

    Daily Mail’in haberine göre; baba eline aldığı balyoz ile kızının erkek arkadaşına vurmaya başladı ve evin dışına kadar kaçan çocuğun peşinden koşup cadde üzerinde vurmaya devam etti.

    KIZ KORUMA ALTINA ALINDI

    Eve dönen baba, kızını döverek hastanelik etti. Babasından korkan kız, evden kaçıp polise sığındıktan sonra koruma altına alındı.

    TECAVÜZDEN YARGILANAN BABA BU KEZ ŞİDDETTEN CEZA ALDI

    1995 yılında 15 yaşındaki bir kız öğrenciye tecavüz ettiği için 6 yıl hapis cezası alan baba, kızının erkek arkadaşını balyoz ile vurmak ve kızını dövmek suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından 14 ay hapis cezası aldı.

    Etiketler: soruth ali , ingiltere , balyozla saldırı , kızını bastı , erkek arkadaş
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