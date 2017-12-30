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    Kızını okutmamak dini açıdan kabul edilemez

    Nuray BABACAN / ANKARA
    30.12.2017 - 01:20 | Son Güncelleme:

    AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, “kız çocuklarının okuması, kadın hakları, kadına yönelik şiddet ve son dönemlerde tepki çeken açıklamalar” konusunda, Diyanet İşleri Başkanlığı ile ortak çalışma yapacaklarını söyledi.

    HUTBELER DEĞİŞMELİ
    Kaya, bir grup gazeteciyle yaptığı sohbette, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bir kadın yardımcının atanmasının çok önemli bir adım olduğunu, kendisini ziyaret ettiğini, bundan sonra yapacakları çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını anlattı. Kaya, kadınlara yönelik son dönemlerde artan olumsuz değerlendirmelerle ilgili olarak şunları söyledi:

    “Daha fazla işbirliği yapacağız. Görüştüğümüzde rica ettim. ‘Hutbelerde anlatalım. Özel günlerin dışında da kadın haklarından, dinimizin kadına verdiği önemden bahsedelim’ dedim. ‘İlim Çin’de de olsa gidip alınız’ diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Bir babanın kızını okula yollamaması dini açıdan da aslında kabul edilemez. Artık kılık kıyafet serbestisi de var. İsteyen istediği okula göndersin. Kızlar okusun, biz bunu istiyoruz.

    KADINLARI GÜÇLENDİRMELİYİZ
    Hem kadınlara, hem aileye yönelik çalışmalarımızda Diyanet’le birlikte ortak çalışma yapacağız. Yeni bir protokol de hazırlıyoruz. Kadınlara daha da güçlendirmek istiyoruz. O yanlış dini anlayışların önüne geçilmesini istiyoruz. Çünkü dinimiz kadınlara daha fazla hak ve özgürlük veriyor. Kızlar diri diri toprağa gömülürken, peygamberimizin eşi Hatice tüccar bir kadındı. Alim kadınlar vardı. Bütün bunların doğru şekilde anlatılması lazım. Kadın haklarının doğru şekilde anlatılması lazım.

    Etiketler: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı , Fatma Betül Sayan Kaya , gazetehaberleri
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