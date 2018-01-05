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    Kızını istismar ettiği ileri sürülen babaya ilk duruşmada beraat

    İsmail SAYMAZ/İSTANBUL
    05.01.2018 - 16:47 | Son Güncelleme:

    Kayseri’de beş yaşındaki öz kızını istismar ettiği ileri sürülen baba ilk duruşmada beraat etti. Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin “Çocuğun yaşı, biyopsikososyal gelişimi, mental kapasitesi, özgün anlatım ve tanımlamaları dikkate alındığında, cinsel istismara maruz kaldığı anlaşılmıştır” şeklindeki tıbbi raporuna rağmen, çocuğun anlatımları dışında kanıt bulunmadığı ileri sürüldü.

    Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre E.K. ve D.K. çifti 2017 yılının başında ayrıldı. Anne D.K. üç çocuğunu yanına alarak babasının evine taşındı. Boşanma davası sürerken, baba E.K. beş yaşındaki kızı S.’yi 17 Mayıs’ta evine götürdü. İki gün babasıyla kalan küçük S., annesinin evine döndü. Üç gün sonra S., babasından şikâyetçi oldu. Çocuk ifadesinde, gece aynı yatakta uyudukları sırada babasının, cinsel organına elini soktuğunu ileri sürdü. Ayrıca babasının geçmişte de böyle davrandığını iddia etti. Babası E.K. ise kızına sarılıp uyuduğunu, istismarda bulunmadığını öne sürdü.

    ÜNİVERSİTENİN RAPORU

    Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından verilen raporda, çocuğun istismara uğradığına dair muayene bulgusunun saptanamadığı ifade edildi. Ancak çocuğun yaşı, biyopsikososyal gelişimi, mental kapasitesi, eyleme ilişkin spesifik ve özgül anlatım ve tanımlamaları dikkate alındığında ise cinsel istismara maruz kaldığı ifade edildi. E.K. hakkında “çocuğun cinsel istismarı suçundan” Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İlk duruşma 3 Ocak’ta görüldü. Küçük S., duruşmada, babası tarafından istismar edildiğini yineledi.

    Duruşma sonunda savcılık, E.K.’nin eşiyle arasında boşanma davası bulunduğunu, çocuğun iddiaları dışında istismara dair kanıtın olmadığını ifade ederek, beraata karar verilmesini istedi. Mahkeme de mütalaaya uyarak beraata karar verdi.

    Etiketler: cinsel istismar , beraat
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