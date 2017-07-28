MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Kızını boğulmaktan kurtaran imam yaşamını yitirdi

    Kızını boğulmaktan kurtaran imam yaşamını yitirdi

    Hürriyet Haber
    28 Temmuz 2017 - 14:18Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 14:18

    Samsun’da denize boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtaran, ancak kendisi boğulma tehlikesi geçiren cami imamı 35 yaşındaki Abdul Celil İme yaşamını yitirdi.

    Olay 5 gün önce meydana geldi. Samsun’un Kavak İlçesi Çakallı Mahallesi’ndeki Çakıyeri Cami imamı Abdul Celil İme, ailesiyle birlikte tatil yapmak içinÿAtakum İlçesi Adnan Menderes Bulvarı’ndaki sahileÿgeldi.

    Serinlemek için denize giren imamın küçük kızı akıntıya kapılıp boğulma tehlikesi geçirince baba suya atlayıp kızını kurtardı. Ancak kendisi çok su yuttuğu için boğulma tehlikesi geçirdi. Küçük kız ve babası vatandaşlar tarafından sudan çıkartıldı.

    Baygın halde sudan çıkartılan Abdul Celil İme özel bir hastaneye kaldırıldı. Abdul Celil İme, hastanenin yoğun bakım ünitesinde doktorların tüm çabasına rağmenÿbu sabah vefat etti

    Etiketler: Samsun , deniz , imam
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri