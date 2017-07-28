Kızını boğulmaktan kurtaran imam yaşamını yitirdi

Olay 5 gün önce meydana geldi. Samsun’un Kavak İlçesi Çakallı Mahallesi’ndeki Çakıyeri Cami imamı Abdul Celil İme, ailesiyle birlikte tatil yapmak içinÿAtakum İlçesi Adnan Menderes Bulvarı’ndaki sahileÿgeldi.

Serinlemek için denize giren imamın küçük kızı akıntıya kapılıp boğulma tehlikesi geçirince baba suya atlayıp kızını kurtardı. Ancak kendisi çok su yuttuğu için boğulma tehlikesi geçirdi. Küçük kız ve babası vatandaşlar tarafından sudan çıkartıldı.

Baygın halde sudan çıkartılan Abdul Celil İme özel bir hastaneye kaldırıldı. Abdul Celil İme, hastanenin yoğun bakım ünitesinde doktorların tüm çabasına rağmenÿbu sabah vefat etti