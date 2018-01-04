Kızından Schumacher’e: Mücadeleye devam

29 Aralık 2013 tarihinde Fransız Alpleri’nde kayak yaparken geçirdiği kaza sonrasında hala bitkisel hayatta bulunan Schumacher, 3 Ocak tarihinde 49 yaşına girdi. Instagram hesabından babasının siyah-beyaz bir fotoğrafını paylaşan Schumacher’in kızı Gina-Maria, “Gelmiş geçmiş en iyi baba, mutlu yıllar. Seni seviyoruz” ifadelerini kullandı. Babasının zirvede olduğu dönemden bir pozu paylaşan 20 yaşındaki Gina, açıklamasına “Mücadeleye devam” etiketi de ekledi. Gina’nın paylaşımı Schumacher hayranlarını duygulandırırken binlerce beğeni ve yorum aldı.