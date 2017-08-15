MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Kızına tecavüz ettiğini iddia ettiği gence kurşun yağdırdı

    Kızına tecavüz ettiğini iddia ettiği gence kurşun yağdırdı

    ADANA (AA)
    15 Ağustos 2017 - 15:35Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 15:59

    Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 17 yaşındaki genci iş yerinin önünde tabancayla vurarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlının ifadesinde, kızı F.N.B.'nin (15) maktulün tecavüzü sonucu hamile kaldığını öne sürdüğü ve bu konudan dolayı şikayetçi olduklarını ancak gencin tutuksuz yargılandığını söylediği öğrenildi.

    Alınan bilgiye göre, Yavuzlar Mahallesi Kışla Caddesi'nde dün 17 yaşındaki Muhammet R.Y.'nin iş yerinin önünde silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı Emrah B.'nin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

    Zanlının ifadesinde kızı F.N.B.'nin (15) maktulün tecavüzü sonucu hamile kaldığını öne sürerek bu konudan dolayı şikayetçi olduklarını, ancak gencin tutuksuz yargılandığını söylediği öğrenildi.

    KIZI TEDAVİ GÖRÜYOR

    Şüpheli Emrah B. sağlık kontrolü için getirildiği Adana Adli Tıp Birimi'nde de gazetecilere tecavüz iddiasını tekrarlayarak cinayeti bu nedenle işlediğini iddia etti. Zanlı sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

    Bu arada, psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen F.N.B'nin tedavi gördüğü öğrenildi.

    Yavuzlar Mahallesi'nde silahlı kavga olduğu ihbarını üzerine olay yerine giden polis ekipleri, 17 yaşındaki Muhammet R.Y.'yi iş yerinin önündeki hafif ticari araçta tabancayla vurulmuş halde bulmuştu. Yaralı olarak iş arkadaşları tarafından aynı araçla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayın zanlısı olduğu belirlenen Emrah B. ise yakalanmıştı.

    Etiketler: tecavüz , Cinayet , Polis , Son dakika
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri