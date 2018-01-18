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    Kızına polis operasyonuyla kavuştu

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    18.01.2018 - 08:07 | Son Güncelleme:

    İstanbul Beykoz’da emlak danışmanlığı yapan Hüsnü Kopuz şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı Sibel Çakmak tarafından kaçırılan 7 yaşındaki kızı E.K’ya polisin düzenlediği operasyonla kavuştu. Sibel Çakmak tutuklandı. Pedagog eşliğinde ifadesi alınan E.K, ”Annemi çok seviyorum; babamı hiç hatırlamıyorum. Bana babamı göstermediği için anneme kızmadım ve ceza almasını istemem” dedi.

    Hüsnü Kopuz-Sibel Çakmak çifti 2013 yılında boşandı. Hüsnü Kopuz, boşandıktan sonra eşinin psikolojik durumunun yerinde olmadığını söyleyerek kızları E.K’nın velayetini almak için mahkemeye başvurdu. 18 Kasım 2015’de Sibel Çakmak’a “Hezeyanlı bozukluk” teşhisi konuldu.

    Sağlık raporunu dikkate alan mahkeme 18 Aralık 2015’de E.K’nın velayetini babaya verdi. Ancak Sibel Çakmak kızıyla birlikte ortadan kayboldu.

    Kızına polis operasyonuyla kavuştuHüsnü Kopuz, 2 Şubat 2016’da Beykoz Kavacık Polis Merkezine başvurdu. Boşandığı eşinin velayet davasını kazandığı kızını kaçırdığını söyleyerek şikayetçi oldu. Dava sürecinde kızının velayeti eski eşindeyken kendisine göstermediğini ve hafta sonları da kendisini kabul etmediğini söyleyen Kopuz, “17 defa gittiğim halde çocuğumu bir defa alabildim. O da tutuklama kararı olduğunda” dedi.

    BAĞCILAR’DA YAKALANDI

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sibel Çakmak ile 7 yaşındaki kızı E.K.’yı iki yıl sonra Bağcılar’da buldu. “Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması, Hakaret ve Çocuk Teslimi Emrine Muhalefet” suçlarından hakkında yakalama kararı olan Sibel Çakmak gözaltına alındı.

    Babasına teslim edilen E.K.’nın da pedagog eşliğinde ifadesi alındı. İlkokula giden E.K., “Annem oyun oynarken bazen bana kızıyor. Başı ağrıdığında da ilaç kullanıyor. Annemle kurslarda yatılı olarak kaldık ve son kaldığımız adreste üç aydır oturuyoruz. İki aydır okula gidiyorum. Ben annemi çok seviyorum; babamı hiç hatırlamıyorum. Annem bana babamı göstermediği için anneme kızmadım ve ceza almasını istemem” dedi.

    Sibel Çakmak, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede, “Çocuk Teslimi Emrine Muhalefet” gerekçesiyle tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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