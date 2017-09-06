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    Kızımı bir görmeye hayatımı veririm

    İHA
    06.09.2017 - 12:23 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 12:23

    Mersin’in Tarsus ilçesinde altı yıl önce geçirdiği tren kazasında sol eli ve iki ayağını kaybeden Rıdvan Paça, eşi tarafından Belçika’ya götürülen 2 yaşındaki kızını görmek istiyor. Paça, “Kızımı bir defa göstersinler bana bütün ömrümü alsınlar” diyor.

    RIDVAN Paça (22), sosyal medya üzerinden Belçika’da yaşayan Yasemin Paça (21) ile tanıştı. Birbirlerine aşık olan Rıdvan ile Yasemin, 27 Nisan 2015’de Tarsus’ta evlendi. Yaklaşık altı ay birlikte yaşayan Yasemin Paça, eşine çocuğunun çifte vatandaş olması için Belçika’da doğum yapmak istediğini söyledi. Belçika’ya giden ve orada doğum yapan Yasemin, Eda ismini verdikleri kızı ile yaklaşık 1.5 yıl önce Tarsus’a eşinin yanına geldi.

    Bir ay burada kalan Yasemin, daha sonra eşine, “Ben gideyim, biraz para biriktireyim sen de evimizi daya döşe mutlu mesut yaşayalım” diyerek tekrar Belçika’ya gitti.

    Kızımı bir görmeye hayatımı veririm

    ONUN GÜLÜŞÜNE AŞIK OLDUM
    Bu gidişin ardından bir daha eşi ile iletişim kuramadığını söyleyen Rıdvan Çapa, şunları anlattı: “Eşimi sevdim, konuşmasına aşık oldum, gülüşüne aşık oldum, konuştum. 27 Mart’ta bana kaçtı. Geldi ertesi gün nikahımızı kıydık. Altı ay beraber yaşadık, eşim hamile kalınca, ‘Çocuğumuz çifte vatandaş olsun orada doğum yapayım, sonra gelirim’ dedi. Doğum yaptıktan üç ay sonra yanıma geldi. Kızımla bir ay doya doya gezdik, eğlendik sonra, ‘Ben gideyim biraz para biriktireyim sen de evimizi daya döşe mutlu mesut yaşayalım’ dedi. Bir daha ses seda alamadım.”

    Kızımı bir görmeye hayatımı veririm

    ‘NE YAPMAK İSTİYOR, ANLAMIYORUM’
    “Telefonla her yerden mesaj attım, aramaya çalıştım, her yerden engelledi beni hiçbir şekilde ona ulaşamadım. Ne yapmaya çalışıyor onu da anlamıyorum. Çocuğumu görmek istiyorum. Çocuğumu bir defa görebilmek için canımı veririm. Kızımı bir defa göstersinler bana bütün ömrümü benden alsınlar. Kızımı çok özledim, saçını, ayağını öpeyim bir kere diyorum. Allah’ın izniyle yılmayacağım. İnşallah kızıma kavuşacağım.”

    Kızımı bir görmeye hayatımı veririm

    Kızımı bir görmeye hayatımı veririm

    Kızımı bir görmeye hayatımı veririm

    Kızımı bir görmeye hayatımı veririm

    Kızımı bir görmeye hayatımı veririm

    Kızımı bir görmeye hayatımı veririm

    Etiketler: Rıdvan Paça , Mersin , Belçika
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