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    'Kızıma tecavüz etti' deyip öldürmüştü... Daha önce şikayetçi olmuş

    İHA
    17 Ağustos 2017 - 10:13Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 10:16

    Adana'da kızına tecavüz ettiğini ileri sürdüğü 17 yaşındaki genci öldürmekten tutuklanan babanın daha önce de aynı olaydan dolayı öldürdüğü çocuktan şikayetçi olduğu ortaya çıktı

    Olay, 14 Ağustos günü Yüreğir’e bağlı Yavuzlar Mahallesi’ndeki Kışla Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; teknik servis elemanı olarak çalışan M.R.Y.,  bir arızayı gidermek amacıyla kendisine verilen adrese doğru yola çıkmak için iş yerinden çıkıp servis aracına bindi.

    M.R.Y., çalıştığı iş yerine ait aracın arka kısmına binip yola çıkmak üzereyken bir anda elindeki silahla aracın arka kapısını açan Emrah B., “Sen kızıma tecavüz ettin, senin yüzünden psikolojik tedavi görüyor” diye bağırarak gencin üzerine 4 el ateş etti.

    Katil zanlısı, polis tarafından yakalanırken, M.R.Y. ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

    Zanlı, emniyetteki ifadesinde M.R.Y.'yi 15 yaşındaki kızı F.N.B.'ye tecavüz ettiği için öldürdüğünü söyledi. 

    Mahkemeye sevk edilen zanlı baba Emrah B., nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

    15 YAŞINDAKİ KIZ HAMİLE KALMIŞ

    Babanın, kızıyla öldürdüğü şahsın ilişkisini kızının hamile olduğu ortaya çıkınca öğrendiği ve hemen polise giderek şikayette bulunduğu ortaya çıktı. Polisin yaptığı çalışmada zanlı M.R.Y. gözaltına alındı.

    M.R.Y. kız çocuğunun sevgilisi olduğunu kendi rızasıyla birlikte olduklarını tecavüz etmediğini ileri sürdü. Polis kız çocuğunun da ifadesine başvurdu. Psikolog eşliğinde ifadesi alınan kız çocuğunun "Biz M.R.Y. ile sevgiliydik, kendi rızamla onunla birlikte oldum" diye ifade verdiği öğrenildi.

    Bu ifadeler sonrasında M.R.Y.'nin tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı belirlendi.

    Etiketler: Baba , tecavüz , öldürdü
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