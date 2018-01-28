Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>'Kızılelma Türk milletinin mefkuresidir'

    'Kızılelma Türk milletinin mefkuresidir'

    DHA
    28.01.2018 - 00:17 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlığının açılışı için gittiği Samsun’da partililere seslendi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştiren ve ‘Kızılelma’nın Türk milletinin cihan hâkimiyeti mefkuresi (ülküsü) olduğunu söyleyen Akşener özetle şöyle dedi: “Ey muhterem, önce ayağının altına aldığın Türk milliyetçiliği sebebiyle ayağını kaldır. Kızılelma’yı sen herhalde kırmızı başlıklı kızın sepetindeki kırmızı elma zannettin. Kızılelma’yı dişlemekten vazgeç. ‘Kızılelma’ Türk milletinin cihan hâkimiyeti, mefkuresidir. Sürekli aldanan, o nedenle aldatan muhterem, Türklüğün cihan hâkimiyeti mefkuresinden anlamazsın.

    ALLAH RAZI OLSUN
    Bir şey daha var. Bugün Afrin harekâtında kahraman Mehmetçiklerimiz ve şanlı ordumuz üstüne düşeni yapıyor. Ana kuzuları, diyor ki ‘Biz Kızılelma’ya gidiyoruz. Söyleyin ailemize bizi beklemesinler.’ Allah onlardan razı olsun. Allah ayaklarına taş değmeden dönmeyi nasip etsin. Siyasetin bozduğu, bu muhteremlerin bozduğu, siyasetçilerin, bugün bizi yönetenlerin rezil, rüsva ettiği Türkiye’yi yeniden ayağa kaldırmak, bozulan bu düzeni düzeltmek için şanlı ordumuz orada. Onlarda mücadele ediyor. Cenab-ı Hak yardımcıları olsun. ”

    Etiketler: Meral Akşener , iyi parti , gazetehaberleri , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri