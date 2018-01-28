'Kızılelma Türk milletinin mefkuresidir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştiren ve ‘Kızılelma’nın Türk milletinin cihan hâkimiyeti mefkuresi (ülküsü) olduğunu söyleyen Akşener özetle şöyle dedi: “Ey muhterem, önce ayağının altına aldığın Türk milliyetçiliği sebebiyle ayağını kaldır. Kızılelma’yı sen herhalde kırmızı başlıklı kızın sepetindeki kırmızı elma zannettin. Kızılelma’yı dişlemekten vazgeç. ‘Kızılelma’ Türk milletinin cihan hâkimiyeti, mefkuresidir. Sürekli aldanan, o nedenle aldatan muhterem, Türklüğün cihan hâkimiyeti mefkuresinden anlamazsın.



ALLAH RAZI OLSUN

Bir şey daha var. Bugün Afrin harekâtında kahraman Mehmetçiklerimiz ve şanlı ordumuz üstüne düşeni yapıyor. Ana kuzuları, diyor ki ‘Biz Kızılelma’ya gidiyoruz. Söyleyin ailemize bizi beklemesinler.’ Allah onlardan razı olsun. Allah ayaklarına taş değmeden dönmeyi nasip etsin. Siyasetin bozduğu, bu muhteremlerin bozduğu, siyasetçilerin, bugün bizi yönetenlerin rezil, rüsva ettiği Türkiye’yi yeniden ayağa kaldırmak, bozulan bu düzeni düzeltmek için şanlı ordumuz orada. Onlarda mücadele ediyor. Cenab-ı Hak yardımcıları olsun. ”