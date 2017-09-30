Kızılay’da bir Stormtrooper

Alp İlkkurşun, dünyadaki sayısız ‘Star Wars’ koleksiyonerinden biri. Dünyanın dört bir yanından topladığı, 300’ü aşkın obje barındıran koleksiyonunun en önemli iki parçası, orijinal Stormtrooper kostümü ile Darth Vader’a ait ışın kılıcı. İlki, filmin kostümlerini üreten Paul Abernethy tarafından ölçülerine özel yapıldı ve giyebilmek için bir yıl bekledi. Filmde kullanılanın birebir aynısı. İkincisi ise Vaders Vault firması tarafından yine kişiye özel üretildi. Yüksek kaliteli çelikten imal. Filmde kullanılan ses efektlerine ve kırmızı lazer ışığa sahip.

Dış ticaretle uğraşan İlkkurşun, ‘Star Wars’ koleksiyonerliğinde yeni sayılır, dört yıl önce başlamış biriktirmeye. Objeleri internet üzerinden, dünyanın farklı yerlerinden topluyor. Ağırlıklı olarak da ABD, İngiltere, Japonya, İspanya ve Portekiz’den... ‘Star Wars’ figürleri 70’li yıllardan bu yana üretiliyor. Bir figürün değeri, hangi yıl üretildiği ve piyasada ne kadar bulunabildiği ile belirleniyor. Örneğin 70’lerde üretilmiş ve o zaman 10 doların altında satılmış bir figür, şimdi binlerce dolar edebiliyor.

Bunun dışında, yüksek kalitede üretim yapan Gentle Giant, ARTFX, Kotobukiya gibi firmalar var. Bu firmaların ürettiği figürler, 250 dolar ile 2 bin 500 dolar arasında alıcı bulabiliyor. Bazı özel üretimlere sahip olmak için üreticilerin kayıtlı üyesi olmak gerekebiliyor.

Koleksiyonun bir diğer değerli parçası, sanatçı Şeniz Artan tarafından yün ile yapılan Princess Leia büstü. İlkkurşun, maddi değerinden çok manevi değeri olduğunu belirtiyor. Söylediğine göre dünyadaki tek örnek. “Bunun dışında uzun zamandır topladığım pek çok figür ve obje var. Mini ‘Star Wars’ figürlerinden yaptığım temalı çerçeveler var örneğin. Bunları ilk başta satmak için tasarlamıştım, sonra kıyamadım. Ayrıca yine ‘Star Wars’ temalı mobilya ve aksesuvarlarım var. Koleksiyon pek tamamlanacak gibi görünmüyor. Şimdilik toplamaya devam ediyorum. Hepsini, şu anda beş yaşında olan oğlum Uzay’a bırakmayı düşünüyorum” diyor.

Alp İlkkurşun, Stormtrooper kostümüyle bizim için Kızılay’da dolaşmaya çıktı. “En büyük hayalim Stormtrooper ile Vodafone Park’ta Darth Vader kıyafetli biriyle Beşiktaş taraftarına üçlü çektirmek” dedi.

Aslında bir uyanış filmi

Birlikte Kızılay Meydanı’nda, metroda dolaştık. Birçok vatandaş ilgi gösterdi, fotoğraf çektirdi. İlkkurşun, hobisi ile ilgili şunları söyledi:

“‘Star Wars’ serisi, sıradan bir bilimkurgudan öte. Hikâyesi, karakterleri, sembolleri, müzikleri, felsefesi, mitolojisi, ideolojisi, görsel efektleri, tasarımları ve evrensel anlatım dili ile belki de sinema tarihinin ve popüler kültürün en önemli öğelerinden. Dünyada ‘Star Wars’ üzerine yazılmış pek çok akademik makale var. Bazılarına göre film, aynı zamanda spiritüel bir çalışma. Bana göre ‘Star Wars’ aslında bir uyanış ve dönüşüm filmi. Macera, galaksi, uzaylılar içine yedirilmiş, ışığın karanlık ile savaşını anlatan, varoluşumuzun gerçeğine uyanmamıza yol gösteren bir yapıt. Yaşadığımız dünyadaki karanlığı ışığa dönüştürebilmemiz için birçok mesaj içeriyor.”



METRODAKİ KLON SAVAŞÇISI: Kızılay Meydanı ve metroda, ‘Star Wars’ evreninden çıkıp gelmiş bir Stormtrooper gören Ankaralılar şaşkın ve ilgiliydi.

Önce Jedi’lere, sonra Darth Vader’a hizmet ettiler

Stormtrooper’lar, ‘Star Wars’ evreninde, Klon Savaşları boyunca Galaktik Cumhuriyet’e ve Jedi’lere hizmet etmiş, daha sonra ise İmparator Palpatine ve yardımcıların özel birlikleri olan klon birlikleridir. Bu birliklerin hepsi klonlar gibi ağır ve beyaz zırhlar giyerler. Silah olarak bu kalın zırhları delebilecek kadar güçlü blaster tüfek taşırlar. Darth Vader’a hizmet ederken Klon Askerler’ine oldukça benzedikleri görülmüştür. Klonlar ile Stormtrooper’lar arasındaki fark, Stormtrooper’ların çenelik takmalarıdır. Han Solo ve Luke Skywalker, Stormtrooper kılığına girerek bir destroyer’e sızmışlardır.