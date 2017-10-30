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    Kızılay Haftası ne zaman? Kızılay Haftası etkinlikleri

    Hürriyet Haber
    30.10.2017 - 10:53 | Son Güncelleme:

    Tarihi 1868’lere dayanan Kızılay Haftası’na yönelik etkinlikler başladı. Peki toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmak, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak için mücadele veren Türk Kızılayı'nın faaliyetlerine dikkat çekmek için kutlanan Kızılay Haftası ne zaman? Kızılay Haftası etkinlikleri neler?

    Kasım ayında birkaç gün kala gündeme gelen konulardan biri de Kızılay Haftası oldu. Her yıl ekim ayının son, kasım ayının ise ilk gümleri Kızılay Haftası etkinlikleriyle geçiyor. Peki Kasım ayında birkaç gün kala gündeme gelen konulardan biri de Kızılay Haftası oldu. Her yıl ekim ayının son, kasım ayının ise ilk gümleri Kızılay Haftası etkinlikleriyle geçiyor.

    29 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında Türkiye genelinde bulunan okullarda Kızılay Haftası kutlanmaktadır. Türk Kızılay’ı genel merkezi ve Türkiye genelinde tüm şubeleri tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanan bu haftada Türk Kızılayı’nın kuruluş amacı ve yürüttüğü insani yardım faaliyetleri özellikle öğrencilere, gençlere ve kamuoyuna anlatılarak, Türk Kızılayı’na ve faaliyetlerine yönelik farkındalık yaratılmaktadır. Kızılay haftası kutlamaları kapsamında öncelikli olarak faaliyet alanlarına ilişkin yapılan çalışmalara ve ilkelere dair gençleri bilgilendirmek amacıyla okullarda tanıtımlar yapılmakta, Türkiye genelinde şiir, kompozisyon vb. yarışmalar düzenlenmektedir.

    KIZILAY TARİHÇESİ

    Kızılay (Resmî adı: Türkiye Kızılay Derneği, Türk Kızılayı olarak da bilinir, eski adı Hilal-i Ahmer Cemiyeti), Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi'nin temel ilkeleri olan “insanlık, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, hayır kurumu niteliği, birlik ve evrensellik” çerçevesinde çalışan bir yardım kuruluşudur.Personelinin bir kısmı gönüllü olarak, bir kısmı ise maaşlı olarak çalışır. Kızılay (Resmî adı: Türkiye Kızılay Derneği, Türk Kızılayı olarak da bilinir, eski adı Hilal-i Ahmer Cemiyeti), Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi'nin temel ilkeleri olan “insanlık, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, hayır kurumu niteliği, birlik ve evrensellik” çerçevesinde çalışan bir yardım kuruluşudur. Personelinin bir kısmı gönüllü olarak, bir kısmı ise maaşlı olarak çalışır. Cemiyetin İcra Vekilleri Heyeti (Bakanlar Kurulu)’na yaptığı başvuru üzerine ismi 29 Kasım 1922’de Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti olarak değişti.Cemiyet, Milli Mücadeleden sonra cemiyet Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi'ni yönetti. Türkiye’ye nakillerini bekleyen Yunanistan’daki Türkler için sağlık ekibi ve sağlık gereçleri sağlandı.Cemiyetin merkezi 1925’te Ankara’ya alındı. Aynı yıl Türkiye'nin ilk Hastabakıcı Hemşire Okulu Hilal-i Ahmer tarafından açıldı.Cemiyetin adı 28 Nisan 1935’te Türkiye Kızılay Cemiyeti, 22 Eylül 1947’de Türkiye Kızılay Derneği olarak değişti. Günümüzde başkanlığını Dr Kerem Kınık yapmaktadır.

    KIZILAY HAFTASI ETKİNLİKLERİ

    Kızılay Haftası etkinlikleri ilkokul, ortaokul ve liselere göre değişiklik gösteriyor. İşte Kızılay’ın resmi sayfası üzerinden paylaşılan Kızılay Haftası etkinlikleri!

    KIZILAY HAFTASI OKUL SUNUMLARI

     

    İlkokul 1-4

    *

     Kızılay Sunumu

    *

     Seminer El Kitabı

    *

     Film: Temel İlkeler Serüveni

    *

     Film: Gizemli Macera

    *

     İlk Yardım Animasyonları (10 Film)

    *

     112 Şarkısı (mp3)

    *

     MODÜL
    ​- Genel Bilgi ve Açıklamalar
    Konuların İşlenişi Formatı 1-4 İlkokul
    İlk Okul Eğitim İhtiyaç Listesi
    Toplum Tabanlı Eğitim Sonuç Raporu

    Ortaokul 5-8

    *

     Kızılay Sunumu

    *

     Seminer El Kitabı

    *

     İlk Yardım Animasyonları (10 Film)

    *

     112 Şarkısı (mp3)

    *

     MODÜL
    ​- Genel Bilgi ve Açıklamalar
    Konuların İşlenişi Formatı 5-8 Orta Okul
    Orta Okul Eğitim İhtiyaç Listesi
    Toplum Tabanlı Eğitim Sonuç Raporu

    Lise

    *

     Film: Benim Kızılayım

    *

     MODÜL
    ​- Genel Bilgi ve Açıklamalar
    Konuların İşlenişi Formatı Lise
    Lise Eğitim İhtiyaç Listesi
    Toplum Tabanlı Eğitim Sonuç Raporu

    Etiketler: Kızılay Haftası ne zaman
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