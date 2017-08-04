Kızılay Genel Müdürü AFAD Başkanı oldu

35 yaşındaki Kızılay Genel Müdürü Dr. Mehmet Güllüoğlu, AFAD Başkanı oldu. Mehmet Halis Bilden’in yerine atanan Güllüoğlu’nun, Kızılay’daki görevinden ayrılarak çalışanlarla vedalaştığı ve pazartesi günü yeni görevine başlayacağı öğrenildi. Görevden alınan Bilden, eski Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak döneminde AFAD Başkanı görevine getirilmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2012’de Başbakan iken kendisine bağlı AFAD’a başkan olarak görevlendirdiği Fuat Oktay, Başbakanlık Müsteşarlığı’na atanmıştı. Oktay’dan boşalan başkanlığa ise Mehmet Halis Bilden getirilmişti.