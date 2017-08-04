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    Kızılay Genel Müdürü AFAD Başkanı oldu

    Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
    04 Ağustos 2017 - 21:48Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 21:48

    Kabine revizyonunun ardından Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’a bağlanan Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nda (AFAD) sürpriz bir değişikliğe gidildi.

    35 yaşındaki Kızılay Genel Müdürü Dr. Mehmet Güllüoğlu, AFAD Başkanı oldu. Mehmet Halis Bilden’in yerine atanan Güllüoğlu’nun, Kızılay’daki görevinden ayrılarak çalışanlarla vedalaştığı ve pazartesi günü yeni görevine başlayacağı öğrenildi. Görevden alınan Bilden, eski Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak döneminde AFAD Başkanı görevine getirilmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2012’de Başbakan iken kendisine bağlı AFAD’a başkan olarak görevlendirdiği Fuat Oktay, Başbakanlık Müsteşarlığı’na atanmıştı. Oktay’dan boşalan başkanlığa ise Mehmet Halis Bilden getirilmişti. 

    Etiketler: gazetehaberleri , AFAD , kızılay
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