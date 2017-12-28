Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Kızıl Haç Almanya: Kayıp sığınmacı sayısı rekor düzeyde

    Kızıl Haç Almanya: Kayıp sığınmacı sayısı rekor düzeyde

    DHA
    28.12.2017 - 12:46 | Son Güncelleme:

    Almanya Kızıl Haçın (DRK) kayıp arama birimi 2017 yılında 2,700 sığınmacının kayıp olarak kayıtlara geçtiğini, kayıp sığınmacıların arasında birçok çocuk da olduğunu açıkladı.

    Die Welt gazetesinin haberine göre, kayıp sığınmacıların ailelerinin yaptığı ihbarlara göre belirlenen bu sayılar 2014 yılına göre neredeyse üç katına yükseldi.

    Ocak ayından Aralık ortasına kadar toplam 2,700 arama başvurusu yapıldığını belirten DRK, kayıp ihbarlarının daha önce 2,800 ihbarla rekor sığınmacı arama başvurusu yapılan 2016 yılına yaklaşıldığını belirtti.

    Hristiyan Sosyalist Birliğindeki görevinden ayrılıp DRKda göreve başlayan yeni DRK Başkanı Gerda Hasselfeld, Herşeyden önce ailesini arayan çocuk yaştaki sığınmacıların ya da çocuklarını arayan sığınmacı ailelerin sayısındaki bu artış çok korkutucu dedi.

    Bu yıl kayıp olan çocuk sığınmacıların sayısının bin olduğunu ve geçtiğimiz yıla göre değişmediğini vurgulayan Hasselfeld, bu sayının Almanyaya 2016ya göre çok daha az sığınmacı girişi olduğu halde aynı kaldığına dikkat çekti.

    70 yılı aşkın bir süredir ihtilaflı bölgelerdeki kayıp kişileri arama faaliyetleri yürüten birime her yıl sekiz bin kayıp başvurusu yapıldığı belirtiliyor.

    Etiketler: ALMANYA , kızıl haç , Mülteci
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri