Kızıl Elma ne demek? Kızıl Elma Ülküsü nedir?

Kızıl Elma, bir Türk askerinin Zeytin Dalı operasyonuna yönelirken gittiği yer olarak tanımlamasının ardından gündem konusu oldu. Ergenekon Destanı'ndan, Orta Asya'dan bu yana Türk toplumu için önemli bir yere sahip olan Kızıl Elma ifadesi, geçmiş dönemin eserlerinde de sıkça görülebilmektedir.

Türk Edebi tarihinde de kullanılan Kızıl Elma ifadesi Evliya Çelebi'nin eserlerinde yer almıştır. Çok eski çağlardan bu yana kullanıldığı düşünülen bu ifadenin şu anlamları taşıdığı düşünülmektedir;

* Mutlak dünya hâkimiyetinin sembolüdür.

* Hakkın Hakan’ı göndereceği yerdir.

* Türk’ün gerçekleştirmek istediği ülküsüdür.

* İlahî ve sırlı bir bilgidir.

* Millî asabiyet, millî ahlâktır.

* İstanbul’un sembolüdür.

* Türk ordusunun manevi hedefidir.

* Türk’ün yüreğindeki coğrafyanın merkezi yerleşim bölgesidir.

Bütün bu anlamların iki düşünce etrafından birleştiği değerlendirmesi yapılabilir;

I- Kızılelma İlahî bir bilgi, bir sır ya da şifredir.

II- Kızılelma coğrafi bir mekâna ulaşma düşüncesi, “ideali”, ulaşılmak istenen bir yer veya diyardır.