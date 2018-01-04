Kızı kaza yaptı: Çaresizce bekledi...

Kaza, saat 16.00 sıralarında Gevher Hatun Mahallesi Şehit Hakan Yılmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yaşı küçük ve ehliyetsiz olan sürücü Hasan A. yönetimindeki 42 BUP 36 plakalı hafif ticari araç ile Rabia Aydoğan Özgüven (37) idaresindeki 29 AV 824 plakalı otomobil köprülü kavşak çıkışında çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Rabia Aydoğan Özgüven araçta sıkışırken, arka koltukta bulunan 6 yaşındaki oğlu E.Ö. yaralandı. Sürücünün kurtarılması için itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi kurtarma çalışmasına başladı.

YANINDAN AYRILMADI

Bu sırada, kazayı duyarak olay yerine gelen sürücünün annesi Nuray Aydoğan, kurtarma çalışmalarını izledi. Ellerini dizlerine vuran ve büyük üzüntü yaşayan Nuray Aydoğan, kızının yanından bir an olsun ayrılmadı.

Kurtarıldıktan sonra sedyeye alınan kızının başını okşayarak teselli etmeye çalışan anne, sedyeyle birlikte yürüdü. Bayan sürücü ile oğlu aynı ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.