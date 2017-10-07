Kızı için kurdu! Şimdi işi oldu

Niksar'da bir kurumda hizmetli olarak çalışan Nuri Doğan Sapçı, veterinerlik okuyan kızının eğitimine katkı sağlamak ve işletmesi için tavuk çiftliği kurdu. Fedakar baba ve kızının hedefi bölgedeki marketlere organik yumurta pazarlamak.

Hayvanları çok sevdiğini belirten Sapçı, "Ben hayvanları seven bir insanım. Küçük kızım veteriner hekim olacak, ona bir ön hazırlık olsun diye bu çiftliği kurdum. Ayrıca kendimi de emekliliğe hazırlamış oluyorum. Allah nasip ederse önümüzdeki yıl emekli olmayı düşünüyorum ve kızıma da bu çiftlikte yardımcı olmayı düşünüyorum. Niksar'a yumurtalar hep dışarıdan geliyor, çocuklarımız bakıyoruz hep obezite olmuş organik olmayan şeylerle besleniyorlar. Ben de doğal bir ortamda hayvan yetiştirerek en azından memleketimizin çocuklarına bir nebze de olsa faydalı olmayı düşündüm" dedi.

"HERKESE TAVSİYE EDİYORUM"

Çiftlikte tamamen yerli bir tavuk ırkını beslediğini söyleyen Sapçı, "Tavukların cinsi ataks tamamen yerli üretimdir. Ankara üniversitesinin geliştirmiş olduğu yüzde 100 yerli bir ırktır. Yumurta verimi düşük olmasına rağmen gıda değeri protein değeri daha yüksektir. O yüzden biz bu ırkı tercih ettik. Ayrıca genetiği oynanmış hayvanlar gürk olmuyor ama bunlar gürk oluyor genetiği oynanmadığı için. Şu anda binin üzerinde tavuğum var ama ilerde bu rakam çoğalacak. Günlük ortalama 500 civarında yumurta alıyoruz, yeni yumurtaya geçtiği için de şu anda eşe dosta cüzzi bir miktarla dağıtıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde üretimi artırdığımız zaman marketlerle çalışmaya başladığımız zaman ikinci bir kümes bile yapmayı planlıyorum. Bu tavuk çiftliğini yaparken kimseden destek almadım devletten de destek almadım. Gayet modern bir alanımız var, Tokat bölgesinde en modern çiftlik diyebilirim" ifadelerini kaydetti.