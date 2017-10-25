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    Kızı 5 kişiyi öldüren baba: 1.5 milyon dolar verelim affedin

    Hürriyet Haber
    25.10.2017 - 12:21 | Son Güncelleme:

    Ukrayna’da beş kişinin öldüğü ve altı kişinin ağır yaralandığı trafik kazasına neden olan üniversite öğrencisi genç kadının oligark babası, kızının affedilmesi için 1 buçuk milyon doları gözden çıkardı. 5 kişiyi öldüren genç kadının babası, "Kızımı affetmeniz için size yalvarıyorum" dedi.

    Ukraynalı oligark ve iş insanı Vasily Zaitsev’in 20 yaşındaki sosyoloji öğrencisi kızı Alyona Zaitseva, Harkiv şehrinde, aracıyla kırmızı ışıkta durmayıp yayalara çarptı.

    Beş kişinin öldüğü ve altı kişinin ağır yaralandığı trajik kazayla ilgili Zaitseva tutuklu olarak yargılanmaya başladı. Daha önce de trafikte hız yapmaktan ceza aldığı belirlenen genç kadının 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği bildirildi.

    Kızı 5 kişiyi öldüren baba: 1.5 milyon dolar verelim affedin

    Enerji şirketleri sahibi 61 yaşındaki Zaitsev, kendisinin ve eşi Tatiana’nın çok üzgün olduğunu ifade ederek, “kızlarını affetmeleri” için kazanın kurbanları ve yakınlarına diz çökerek yalvardıklarını söyledi. Bununla birlikte, mağdurlar ve aileleri için toplam 1 buçuk milyon dolar yardımda bulunacağını sözlerine ekledi:

    “İnsanların hayatlarını kaybetmesine neden olan bu trajik kaza için ben ve eşim çok üzgünüz. Acımızı kelimelerle tarif edemeyiz. Kızlarımızı affetmeleri için mağdur ailelere dizlerimizin üstüne çöküp yalvarıyoruz. Perişan aileler için elimizden geleni yapmaya hazırız. Gerekli olan tüm finansal desteği sağlayacağımızı bildiririz.”

    Kızı 5 kişiyi öldüren baba: 1.5 milyon dolar verelim affedin

    Diğer taraftan Zaitsev, korkunç kazadan sadece kızının sorumlu olmadığını da öne sürdü: “Başka bir araç kızımın kullandığı arabaya vurduğu için kaza bu kadar şiddetli oldu. Mahkemenin olaydan iki kişiyi sorumlu tutup buna göre bir ceza belirleyeceğini umuyoruz. Fakat adli mercilerin vereceği her adil karara saygı duyacağız.”

    Kızı 5 kişiyi öldüren baba: 1.5 milyon dolar verelim affedin

    Etiketler: Ukrayna , baba , haber
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