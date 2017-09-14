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    Kızgın italyan'ın intikamı

    BERLİN
    14.09.2017 - 16:14 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 16:14

    BMW’nin servis hizmetini beğenmeyen İtalyan işadamı, aracını şirketin Münih’teki finans merkezinin önünde ateşe verdi. Bu anları kaydeden kızgın İtalyan görüntüleri de You Tube’dan yayınladı.

    ALMANYA’nın Münih kenti alışık olmayan bir eyleme sahne oldu. Wiesbaden kentinde firması bulunan 64 yaşındaki İtalyan işadamı Hadi Pourmohseni, 2008 yılında satın aldığı BMW otomobilini, üretici firmanın sunduğu servis hizmetinden memnun kalmayınca ateşe verdi. Eylemini BMW’nin Münih’teki finans merkezi önünde gerçekleştiren işadamı, yanan arabasını kamerayla kaydetti ve görüntülerini You Tube’dan yayınladı.

    SÜREÇ 2008 YILINA DAYANIYOR
    Görüntülerde arabasının yanmasını izlerken görülen İtalyan Hadi Pourmohseni, bir yandan da üzerinde ‘Müşteriyi dolandıran, müşteriye şantaj yapan, mahkemeyi kandıran BMW utan’ yazılı afişi tutuyor. İtalyan’ın arabasını yakmaya kadar götüren süreç ise 2008 yılına dayanıyor. 2008 yılında arabayı satın aldıktan sonra şanzımanında sorunlar bulunduğu gerekçesiyle servise başvurdu. Ancak servisten beklediği hizmeti alamayınca bu kez dava açtı. Aradan geçen süre boyunca dava sonuçlanmadı. Bu duruma isyan eden Pourmohseni, son çare olarak arabasını yakmaya karar verdi. Ancak bu eylemle başı derde girdi.

    BMW: KİMSENİN ZARAR GÖREMEMESİNE SEVİNDİK
    Başkasının hayatını tehlikeye sokmaktan şikayet edilen İtalyan, karakoldaki fadesinde “Eylemden önce yeterli bilgiyi aldım. Aracı başkasına zarar vermeden hatta şehir su şebekesinin olumsuz etkilenmemesi için nerede yakmam gerektiği konusunu araştırdım. Sonuçta kimse zarar görmedi” dedi. BMW yetkilileri ise eylem ile ilgili “Bu kadar tehlikeli bir eylemde kimsenin zarar görmemesine sevindik” derken, Pourmohseni’nin kendisine sunulan en iyi hizmeti dahi kabul etmediğini ileri sürdü.

    Etiketler: BMW , Münih , Hadi Pourmohseni
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