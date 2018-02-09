Kızamık nedir? Kızamık nasıl bulaşır ve belirtileri nelerdir?

Kızamık nedir?

Kızamık, çok bulaşıcı, döküntüler ile seyreden viral bir enfeksiyon hastalığıdır. Duyarlı kişi kızamık hastası ile karşılaştığında hastalığı yüzde 90 bulaştırır. Makülopapüler döküntü, ateş ve solunum semptomları ile karakterizedir. Döküntüler birleşebilir. Komplikasyonları oldukça yaygın ve ciddidir. Aşı uygulanmasından önce tüm dünyada, en önemli çocuk ölüm sebeplerindendir.

Kızamığın belirtileri nelerdir?

İlk belirtiler ateş, halsizlik, öksürme, burun akıntısı, gözlerde ağrı, kızarma ve kendini iyi hissetmeme gibi belirtilerdir. Bir kaç gün sonra ciltte makülopapüler lekeler oluşur. Bu lekeler yüzde başlar ve vücudun alt kısımlarına doğru yayılır ve 4-7 gün kadar sürer. Kızamık geçiren kimselerin üçte biri kadarında ek şikayetler görülür. Bunlar arasında kulak iltihabı, ishal ve pnomoni sayılabilir ve bunlar hastanede tedavi görmeyi gerektirebilir.

Kızamık nasıl bulaşır?

Kızamık hastalığı genel olarak, hastalık bulaşmış olan birisinin öksürmesi sonucu havaya karışan kızamık virüsünün nefes yoluyla vücuda girmesi ile bulaşır. Kızamık, insan hastalıkları arasında en kolay yayılan hastalıklardan biridir. Kızamık olan bir kimse ile aynı odada bulunmak hastalığın bulaşması için yeterli olabilir. Kızamık hastalığı olanlar genel olarak belirtilerin görülmesinden hemen önce başlayarak, makülopapüler lekelerin görülmesinden dört gün sonrasına kadar hastalığı bulaştırabilirler. Kızamık virüsüne maruz kalma ile hastalanma arasındaki süre genel olarak 10 gündür. Makülopapüler döküntü genellikle virüse maruz kaldıktan 14 gün sonra görülür. Kızamık, döküntü çıkmadan 7 gün önceden bulaştırıcılık başlar ve döküntü çıktıktan 5-7 gün sonrasına kadar devam eder. Kızamığa yakalanan kimselere normal olarak dinlenmeleri, bol sıvı içmeleri önerilebilir. Hastalığın özel bir tedavisi mevcut değildir. Bir kimsenin kızamık hastalığını bulaştırabileceği dönemlerde hastalığı başkalarına bulaştırma riskini azaltmak için evden çıkmamaları faydalı olur.