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    Kız yurdunun önünde iğrenç olay!

    İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)
    09.11.2017 - 14:03 | Son Güncelleme:

    Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunun önüne gelen bir kişi, yurttan çıkan kız öğrencilere bakarak mastürbasyon yaptı. Bir öğrencinin görüntülediği şüpheli sonrasında kaçarken, polis kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

    Olay, bugün saat 08.00 sıralarında Çarşı Mahallesi’ndeki kız öğrenci yurdunun önünde meydana geldi. Öğrencilerin sabah yurttan çıkışı sırasında kimliği belirsiz bir kişi, kurum önüne geldi.

    Bir süre yurttan çıkan kız öğrencileri izleyen kimliği belirsiz şahıs, yurtta kalan bir kız öğrencinin durumdan şüphelenmesi üzerine cep telefonuyla görüntüledi. O anlarda bu kişi, pantolonunun fermuarını açarak mastürbasyon yapmaya başladı.

    POLİS HER YERDE ARIYOR

    Yurttan çıkan kız öğrencilere aldırış etmeden davranışını sürdüren bu kişi, ihbar üzerine sevk edilen polis ekipleri gelmeden ortadan kayboldu. Görüntüyü incelemeye alan polis, bu kişinin kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

     

    Etiketler: Manisa , kız yurdu , Cinsel Taciz ve Saldırı
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