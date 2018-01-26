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    Kız kardeşinin sevgilisiyle yakalayınca...

    Hürriyet Haber
    26.01.2018 - 08:00 | Son Güncelleme:

    İstanbul Bahçelievler'de T. G., evlerinde yakaladığı kız kardeşinin sevgilisini tabancayla vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan şüpheli yakalandı

    İstanbul Bahçelievler'de arkadaşlarıyla eğlenen T. G. (28), sabaha karşı kız kardeşiyle kaldığı eve geldi. Salonda kız kardeşi M. G.'nin (25) sevgilisi Soner Alkış'ı (26) gören T.G., iki el ateş ederek öldürdü.

    Tufan Gül kaçarken, kız kardeşi M.G. ise polise verdiği ifadede, ayrılmak istediği için kendisini darp eden Soner Alkış'ı kendisinin öldürdüğünü iddia etse de ağabeyi T. G., cinayetini işlediğini söyleyerek itirafta bulundu.

    Polis, yakaladığı ağabey ve kız kardeşinin ellerinden barut izi incelemesi yaptı. Katil, kriminal inceleme sonucunda ortaya çıkacak. (Sabah)

    Etiketler: Cinayet , son dakika
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