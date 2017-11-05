Kız kaçırmıştı... 'Gelin barışalım' dediler, korkunç bitti!

Olay, Güneykent mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Pire ailesinden evlenmek için izin istediği ancak olumsuz aldığı 19 yaşındaki Sevda K.’yi kaçırdı.

Bu sabah telefonla Sevda K’ya ulaşan ailesi, anlaşmak istediklerini söyleyerek çifti buluşmak üzere çağırdı.

Ali Pire ve Sevda K. kaldıkları yerin adresini vermesi üzerine iki tarafın ailesi çiftin bulunduğu yere geldi.

Evde bir süre konuşan çift ve aileler daha sonra dışarı çıktı. Bina önünde bekleyen Sevda K.’nın kardeşi Nuri K., tabancayla Ali Pire’ye ateş etti. Ağabeyinin tabancasından çıkan kurşunlardan birisi de Sevda K.’nın hafif yaralanmasına yol açtı.

Ağır yaralı olarak Gaziantep Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ali Pire, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Ali Pire’nin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayın ardından Nuri K. ile ismi açıklanmayan bir yakınını gözaltına aldı.

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