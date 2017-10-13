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    Kız kaçırma kavgasında 3 can aldı

    Hasan POLAT/DHA
    13.10.2017 - 00:47 | Son Güncelleme:

    ANKARA’nın Kahramankazan ilçesinde önceki gün mevsimlik işçi olarak çalışan Ömer D. (25) aralarında Ekrem Genç’in de bulunduğu 3 arkadaşı ile Kumpınar Mahallesi’ndeki ailesiyle birlikte konakladığı çadırdan akrabası R.D.’yi (16) kaçırdı. R.D.’nin kaçırıldığını gören yakınları otomobille takibe başladı.

    Kahramankazan’dan başlayan kovalamaca Ankara çevre yolundan tekrar aynı ilçeye kadar saatlerce devam etti. Genç kızın yakınları otomobilin lastiklerine silahlarla ateş ederek durdurdu. Taraflar arasında başlayan arbede sırasında iddiaya göre, kızın ağabeyi Abdulkadir D.’nin (25) silahından çıkan mermiler 6 çocuk babası Ekrem Genç’in (40) ölümüne neden oldu. Ekipler, 13 kişiyi gözaltına aldı. R.D. ise yaşı küçük olduğu için Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

    ACİL SERVİSTE PUSU KURDULAR
    Dün öğle saatlerinde şüphelilerden Aziz Erol, sorguda rahatsızlanınca 2 polisle hastaneye götürüldü. Acil servise girişleri sırasında pusuya yatan ve Ekrem Genç’in yakınları olduğu belirtilen 2 kişi silahla ateş açtı. Bu sırada polis memurları Fethi Seven, Muhammet Uz ile birlikte Aziz Erol yaralandı. Uz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olurken, Aziz Erol da yaşımını yitirdi. Yaralanan polis Fethi Seven tedaviye alındı. Hastane polisi saldırıyı yapan 3 kişiden Orhan G.’yi yakaladı, 2 kişi ise kaçtı.

    MERMİ OKUL SERVİSİNE İSABET ETTİ
    Diğer aileden 3 kişi de araçla, kaçan saldırganların peşine düştü. Sağlık Meslek Lisesi önünde iki grup, araçlardan birbirlerine ateş açtı. Çatışmada, mermilerden biri hareket halindeki bir okul servisinde bulunan lise öğrencisinin eline isabet etti. Liseli hastaneye götürüldü. Ekipler, 1 polisi şehit edip, şüpheliyi öldüren, bir polisi de yaraladıktan sonra kaçan 2 şüpheli ile bunlarla çatışmaya giren gruptakileri yakalamak için ilçede operasyon başlattı.

    İKİ ÇOCUK BABASIYDI
    Şehit Muhhammet Uz’un babası Mustafa Uz, oğlunun şehadet haberini duyunca fenalık geçirdi. Bayılan acılı babaya sağlık ekipleri müdahale etti. Acılı anne Ümmügülsüm Uz ve şehidin amcaları Mevlüt ve Mahmut Uz ile yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Evli, 5 aylık bir kız ve 3 yaşında bir erkek çocuk babası olan şehit polis memuru Muhhammet Uz için bugün Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlenecek. m Hasan POLAT/DHA

    Etiketler: çatışma , gazetehaberleri
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