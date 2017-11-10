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    Kız İmam Hatip lisesi öğrencilerinden Atatürk koreografisi...

    İHA
    10.11.2017 - 10:55 | Son Güncelleme:

    Kastamonu’nun Tosya ilçesinde, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri '10 Kasım Atatürk’ü Anma Etkinlikleri' kapsamında koreografi hazırladı.

    Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 79’uncu yılı anma etkinlikleri kapsamında Tosya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından koreografi hazırlandı.

    Okullarında farkındalık yaratmak isteyen öğrenciler, okul bahçesinde koreografiyle ‘Atatürk’ün İmzası’nı oluşturdu.

    Okul Müdiresi Gülşen Çivici gazetecilere yaptığı değerlendirmede "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 79. yılı nedeniyle 185 öğrenci ile Tosya’da koreografi yapıldı. 10 Kasım Anma törenleri öncesi böyle bir etkinlik yapmak istedik. 1850 öğrencimizle Atamızın imzasını yazdık" dedi.

    Kız İmam Hatip lisesi öğrencilerinden Atatürk koreografisi...
    Kız İmam Hatip lisesi öğrencilerinden Atatürk koreografisi...
    Kız İmam Hatip lisesi öğrencilerinden Atatürk koreografisi...

    Etiketler: imza
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