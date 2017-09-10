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    Kız için çıkan kavgadaki 9 bıçak darbesine, 15 yıl hapis istemi

    Felat BOZARSLAN-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)
    10.09.2017 - 10:45 | Son Güncelleme: 10.09.2017 - 10:45

    DİYARBAKIR’da amcasının kızının eski erkek arkadaşı 19 yaşındaki Muhammed Çakır’ı 9 kez bıçakla yaralayan aynı yaştaki Cüneyt Ürkek hakkında, ’Kasten öldürme girişimi’ iddiasıyla, 9-15 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Tutuklu sanık Ürkek bıçakladığı kişinin amcasının kızını rahatsız ettiğini öne sürdü.

    İnşaatlarda işçi, 19 yaşındaki Muhammed Çakır, şüpheli Cüneyt Ürkek’in daha önceden kaçırdığı ancak, yaşı küçük olduğu için ailesine teslim ettiği amcasının kızı ile bir süre sevgili olarak görüştü. Cüneyt Ürkek, iddiaya görde bu ilişkiyi öğrendikten sonra Muhammed Çakır’ı rahatsız etmeye başladı.Cüneyt Ürkek, geçen nisan ayında yemek için çalıştığı ciğer kebap salonuna gelen Çakır’ı 9 bıçak darbesi ile 15-20 yerinden bıçakladı. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Cüneyt Ürkek hakkında ’Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 9-15 yıl hapis cezası istendi.

    Diyarbakır 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ifade veren Ürkek, Çakır’ın karşılık görmeden sevdiği amcasının kızınırahatsız ettiğini öne sürerken kendisine"Onu sana yar etmeyeceğim" demesi üzerine bıçakla ona saldırdığını anlattı.

    Mahkeme, sanık Cüneyt Ürkek’in amcasının kızını kaçırdığına dair ifadesi üzerine ’Çocuğu hürriyetinden yoksun kılma’ ve ’Cinsel istismar’ suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

    Cüneyt Ürkek’in Muhammed Çakır’ı bıçaklaması olayı çevredeki işyerlerinin güvenlik kameraları ilekaydedildi. Dava dosyasına giren görüntülerde, Çakır’ı bir köşeye sıkıştıranÜrkek’in, elindeki bıçağı defalarcasapladığı, çevredekilerin izlediği olayı, yoldan geçen iki gencin engellemeye çalıştığı görüldü. Çakır’ı bıçaklamaya devam eden sanığı kolundan tutup engelleyen iki genç, daha sonra sanığı uzaklaştırmak istiyor. Cüneyt Ürkek,gençlerin kolunu tutması üzerine can çekişen Çakır’a kafa atarak, tokat vurup uzaklaşıyor. Bıçaklanınca kaldırıma yığılan ve kan kaybeden Çakır’ın bir süre yerde can çekiştiği,çevredekilerin yarasına tampon yaptığı görülüyor.

    Etiketler: Bıçak , yaralama , Diyarbakır
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