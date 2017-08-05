"Kız çocuklarının yeri okullar" 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesine tepki göstererek, "Kız çocuklarımız okula gitsin, eğitim alsınlar, güçlü olsunlar, hayata çok güçlü şekilde hazırlansınlar istiyoruz. Kız çocuklarının yeri okullardır" dedi. Bakan Kaya, "Özellikle başlattığımız eğitim seferberliğiyle kız çocuklarının okullaşma oranında yakaladığımız yükselişle erken yaşta evliliklerde de büyük bir azalma görüldü ama halen yeterli değil. Erken yaşta evliliklerin tamamen yok olmasını istiyor ve hedefliyoruz. Bunun için çalışıyoruz, gayret ediyoruz" diye konuştu.

Ağrı'da erken yaşta evlilik oranının çok fazla olduğuna dikkat çeken Kaya, şunları söyledi:

"Haydi Kızlar Okula kampanyasıyla, yapılan birçok eğitim seferberliği kampanyalarıyla kız çocuklarımızın okullaşma oranlarında çok ciddi bir yükseliş sağladık. Bunun için hem okullaşma oranlarını artırmayı hedefliyoruz hem de tabii ki aileleri ve kızlarımızı bilinçlendirmeyi, erken yaşta evlilikle mücadele etmek anlamında eğitim çalışmalarını da artırmayı hedefliyoruz."

AĞRI ‘PİLOT İL’ SEÇİLDİ

Bakan Kaya, Ağrı’yı pilot il olarak seçtiklerini söyleyerek, şöyle devam etti:

"Ağrı'da yaptığımız çalışmalar sonucunda erken yaşta evliliklerin maalesef Türkiye ortalamasının 3 katından biraz fazla olduğunu gördük. Bu gerçekten bizi derinden üzdü. Türkiye'deki hedefimiz erken yaşta evlilikleri tamamen ortadan kaldırmak. Ağrı'yı da 'pilot il' olarak seçtik. Burada bugünden itibaren erken yaşta evlilikle mücadele anlamında kurullar kuracağız ve çok ciddi çalışmalarımızı başlatacağız."

Türkiye genelinde de erken yaşta evliliklerle mücadelelerinin hız kesmeden çok ciddi şekilde devam edeceğini aktaran Kaya, "Kız çocuklarımız okula gitsin, eğitim alsınlar, güçlü olsunlar, hayata çok güçlü şekilde hazırlansınlar istiyoruz. Kız çocuklarının yeri okullardır" dedi.