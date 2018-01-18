Kız çocukları için eğitim seferberliği

Çınar’da çeşitli sebeplerden dolayı okullarına devam edemeyen öğrencilerin tekrar okula kazandırılması için seferberlik başlatıldı. Bu kapsamda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde SODES kapsamında “Kızlar Engelleri Aşarak Okullaşıyor” projesi uygulanıyor. Yaklaşık bir aydır devam eden çalışma kapsamında oluşturulan ekip, köy köy gezip okullarda ailelerle toplantılar yapıp, çocuklarını okula göndermeleri konusunda bilgilendirip, ikna çalışmaları sürdürüyor. Ekip, ev ziyaretleri de yaparken, kapı kapı dolaşıyor.

30’DAN FAZLA ÇOCUK OKULA DÖNDÜ

Bu haftaki durakları kapsamında Ovabağ köyünde bilgilendirme çalışmalarını sürdüren ekibin başında bulunan Derya Yıldırım, proje kapsamında şimdiye kadar 30’u aşkın çocuğun okula devam etmesini başardıklarını ve kararlılıkla çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti. Kız çocuklarının öncelikli hedefleri olduğunu ancak bunun yanında tüm çocuklar için çalışmalar yürüttüklerini belirten Yıldırım, “Arkadaşlarımla birlikte bir proje gerçekleştiriyoruz SODES kapsamında. Kız çocukları öncelikli hedefimiz ve diğer tüm öğrenciler. Okula devamsızlığı önlemek için bir proje gerçekleştirdik ve ilçemizdeki okullarımızı ziyaret ederek devamsızlık sorunu olan öğrencileri okula kazandırma çalışmaları yapıyoruz. Şuana kadar 5’inci köyümüz ama daha devamı gelecek. Hedefimiz Çınar’daki bütün köyleri gezip sorun olan bütün öğrencileri okula kazandırmak. Şuana kadar bize gelen bilgilere göre 30 civarında öğrenci tekrar okula geri döndü. Biz de bu durumdan mutluyuz” dedi.

EN ÖNEMLİSİ EV ZİYARETLERİ

Ev ile okul ziyaretleri gerçekleştirdiklerini vurgulayan Yıldırım, “Ev ziyaretleri en önemli aktivitemiz. Bunun için kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan bir ekiple birlikte, arkadaşlarımla geziyoruz. Bir öğrenci bile olsa mutlaka ve mutlaka gidilecek, o ev ziyaret edilecek. O veli ikna edilip, öğrenci tekrar okula kazandırılacak. Projemizin başarılı olacağını düşünüyoruz. Eğer çocuklar okula devam sağlarlarsa biz bu çocukların eksiklerini kırtasiye, giyim gibi onları da karşılıyoruz. Ailelerimizden de gereken ilgiyi görmek istiyoruz” diye konuştu.