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    Kız çocuğunu erkek sandılar...Takımı diskalifiye oldu!

    BBC Türkçe
    12 Ağustos 2017 - 11:22Son Güncelleme : 12 Ağustos 2017 - 11:36

    8 yaşındaki Amerikalı kız futbolcu Milagros Hernandez, saçlarını uzatmayı sevmiyor. ABD'nin Nebraska eyaletinde yaşayan Milagros, ya da takım arkadaşlarının deyişiyle "Mili", küçüklüğünden beri kısa saçlı geziyor. Ancak bu tercihi, futbol tutkusu için bir dönüm noktası oldu.

    Kız çocuğunu erkek sandılar...Takımı diskalifiye oldu

    Haziran ayında, Springfield şehrinde kız çocuklarının katıldığı bir futbol turnavasında erkek sanılması, finale kalan takımının oyundan önce diskalifiye olmasına yol açtı.

    Turnuvanın yöneticileri, rakip takımın şikayeti üzerine, Azzuri-Cubs Chicas isimli kız futbol takımının, bir erkek çocuğu oyuna alarak hile yaptığına hükmetti.

    Mili'nin turnuvaya erkek olarak kaydedildiği anlaşıldı.Takım arkadaşları protesto için saçlarını kesti Bunun üzerine dünyanın dört bir yanından kadın futbolcular, Milagros'a sosyal medyada destek verdi.

    Babası Gerardo Hernandez, Mili'nin görüntüsü yüzünden bütün takımın elenmesi sonrası, kızının bir şok yaşadığını söyledi. Baba Hernandez, kızın sosyal güvenlik kartını Springfield turnuvası yetkililerine sunarak cinsiyetini kanıtlamak istedi ama turnuva yöneticileri kararlarını değiştirmedi.

    Takım arkadaşları ise elenmelerini protesto etmek ve Mili'ye destek vermek için, ellerine makası alıp saçlarını kesti. Turnuva yöneticileri, ilk yaptıkları açıklamada "kızlar takımına erkek çocuk alınmasının turnuva kurallarını ihlal ettiğini" söyleyerek kararlarını savundu.

    'TALİHSİZ BİR YANLIŞ ANLAŞILMA'

    Öte yandan turnuvayı organize eden Nebraska Eyaleti Futbol Derneği (NSS), zaman zaman bu gibi istemsiz hataların yapılabildiğini açıkladı. NSS açıklamasında, bu "talihsiz yanlış anlaşılma" için takımdaki kız oyuncular ile ailelerinden özür diledi.

    NSS Başkanı Casey Mann da, "Dernek asla bir oyuncusunun görünüşü yüzünden bir kız takımını diskalifiye etmez" dedi.

    Kız çocuğunu erkek sandılar...Takımı diskalifiye oldu

    Etiketler: ABD , FUTBOL , futbolcu
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