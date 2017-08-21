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    Kız arkadaşıyla yürüyüşe çıktı, fotoğraflarını çekip öldürdü

    Hürriyet Haber
    21 Ağustos 2017 - 22:52Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 22:52

    ABD'nin güneydoğusundaki Alabama eyaletinde eski kız arkadaşıyla yürüyüşe çıkan genç adam, önce kızın dağın tepesine çıkarıp fotoğraflarını çekti, sonra öldürdü.

    Loren Bunner, 18 yaşındaki Jolee Callan’ı, yürüyüş yapmak için ikna ederek, dağın tepesine çıkardı, genç kızı başının arkasından ve gözlerinin arasından vurarak öldürdü.

    The Sun’in haberine göre; Lorens’in yürüyüş fikrini ortaya attığı gece, Jolee bir arkadaşıyla şakalaşarak mesajlaştı: “Eğer bana bir şey olursa, kiminle olduğumu bileceksin” dedi.


    Kız arkadaşıyla yürüyüşe çıktı, fotoğraflarını çekip öldürdü

    Paylaştığı fotoğrafların ilkinde Jolee, Bunner’ın köpeğiyle arabada otururken, diğerlerinde ise yürürken görünüyor.

    Tepeye ulaştıklarında çektiği son fotoğrafı “Biliyorsun. Sadece eğlenceli manzara” diye paylaştı.

    Geç kızın ertesi gün bedenine ulaşıldığında, sırt çantası hala sırtındaydı.

    Kız arkadaşıyla yürüyüşe çıktı, fotoğraflarını çekip öldürdü

    Bunner, polise genç kızı uçurumdan atmadan önce kafasından vurduğunu, kendini de öldüreceğini ama yapamadığını söyledi.

    Polis, Jolee Loren’le ayrıldıktan sonra barışmayı istemediği, bu yüzden arkadaş kalmaları yönünde Loren’in genç kızı ikna ettiği yönünde düşünüyor.Jolee’nin ailesi ise, genç kızın gelecek planları yaptığını, depresif bir hali olmadığını söyledi.

    Kız arkadaşıyla yürüyüşe çıktı, fotoğraflarını çekip öldürdü

    22 yaşındaki Loren, 52 yıl hapis cezası ve 7 bin sterlin para cezasına çarptırıldı. Kaynak: Önce fotoğrafını çekti, sonra öldürdü

    Etiketler: alabama , jolee callan , cinayet
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