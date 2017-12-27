KÄ±z arkadaÅŸÄ±nÄ± bekliyordu: KorkunÃ§ son!

Edinilen bilgiye gÃ¶re, Ä°znik'te kÄ±z meselesi yÃ¼zÃ¼nden Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± iddia edilen tartÄ±ÅŸmada bir kiÅŸi silahla vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Olay Belediye Mezbahane yolu KarataÅŸ Mevkisi'nde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re HÃ¼seyin KoÃ§ (25), kÄ±z arkadaÅŸÄ± ile buluÅŸmak iÃ§in arkadaÅŸÄ± E.C.(26) ile birlikte bÃ¶lgeye geldi. HÃ¼seyin KoÃ§, kÄ±z arkadaÅŸÄ±nÄ± beklerken kimliÄŸi belirsiz iki kiÅŸinin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. KoÃ§, yaÅŸanan arbede esnasÄ±nda, silahla vurularak aÄŸÄ±r yaralandÄ±.

PANELVANDA 3 ERKEK 3 KADINÂ

ArkadaÅŸÄ± EÅŸref CoÅŸkun'a da saldÄ±ran zanlÄ±lar olay yerinden kaÃ§tÄ±lar. Zeytin tarlasÄ± iÃ§inde aÄŸÄ±r yaralÄ± olarak bulunan genÃ§ adama 112 saÄŸlÄ±k ekipleri mÃ¼dahale etti. Olay yerinde 35 dakika boyunca kalp masajÄ± yapÄ±lan HÃ¼seyin KoÃ§, daha sonra ambulansla Ä°znik Devlet Hastanesi'ne sevk edilse de yolda hayatÄ±nÄ± kaybetti. Polis, silahlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdikten sonra olay yerinden kaÃ§an iÃ§erisinde 3 erkek ve 3 kadÄ±nÄ±n bulunduÄŸu balkÃ¶pÃ¼ÄŸÃ¼ renkli panelvan minibÃ¼sÃ¼n peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼. Olayla ilgili tahkikat sÃ¼rÃ¼yor.

