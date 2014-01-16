Kıymalı kaçamak (Trakya)

Su kaynayınca mısır ununu ekleyip sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin. Kaynadıktan 2-3 dakika sonra ocaktan alın. Pişen mısır ununu servis tabağına yayın.

Diğer taraftan, tereyağının kalan yarısıyla birlikte kıyma ve yemeklik doğranmış soğanları bir tavaya aktarıp 7-8 dakika kadar kavurun. Kavrulan kıymanın üzerine tuz ve karabiber serpiştirin. İyice kavrulan kıymayı, tabaktaki pişmiş mısır ununun üzerine aktarın.

Küçük bir tavada tereyağı kızdırıp; toz biber serpiştirdikten sonra karıştırın. Hazırladığınız tereyağlı sosu kaçamağın üzerine gezdirip bekletmeden servise sunun.

Malzeme listesi

2 su bardağı mısır unu

4 su bardağı su

2 çay kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı tereyağı



Üzeri için



150-200 gr kuzu kıyma

2 adet orta boy kuru soğan

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber