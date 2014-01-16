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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Kıymalı kaçamak (Trakya)

16 Ocak 2014

4 su bardağı su, tuz ve 1 tatlı kaşığı tereyağını tencereye aktarıp kaynatın.

Su kaynayınca mısır ununu ekleyip sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin. Kaynadıktan 2-3 dakika sonra ocaktan alın. Pişen mısır ununu servis tabağına yayın.
Diğer taraftan, tereyağının kalan yarısıyla birlikte kıyma ve yemeklik doğranmış soğanları bir tavaya aktarıp 7-8 dakika kadar kavurun. Kavrulan kıymanın üzerine tuz ve karabiber serpiştirin. İyice kavrulan kıymayı, tabaktaki pişmiş mısır ununun üzerine aktarın.
Küçük bir tavada tereyağı kızdırıp; toz biber serpiştirdikten sonra karıştırın. Hazırladığınız tereyağlı sosu kaçamağın üzerine gezdirip bekletmeden servise sunun.

Malzeme listesi

2 su bardağı mısır unu
4 su bardağı su
2 çay kaşığı tuz
2 tatlı kaşığı tereyağı

Üzeri için

150-200 gr kuzu kıyma
2 adet orta boy kuru soğan
2 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

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