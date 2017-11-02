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Kıyafetinize hava katacak 7 fular bağlama yöntemi

Her zaman için kıyafetinize hava katacak, güzel gösterecek bir tamamlayıcıdır fular. Üstelik modası hiç geçmez. O halde serinleyen havaları fırsat bilip boynunuza bir fular almanın tam zamanı.

Kaynak: Doğan Burda Fotoğraflar: Ingimage
02.11.2017 - 17:15 | Son Güncelleme :

Klasik bağlama yöntemi

Birçok insanın kullandığı fular yöntemi budur: Fularınızı ortadan enine doğru ikiye katlayın, boynunuza yerleştirin. Açık uçları, katlı ucun içinden geçirin ve salın. İşte bu kadar!

Örgü gibi duran fular bağlama yöntemi

Örülmüş gibi bir görüntü sağlayan bu yöntemi hem spor, hem şık kombinlerinizde kullanabilirsiniz.  Fularınızı iki ucu eşit, önünüze düşecek şekilde boynunuzdan bir kez dolayın, doladığınız kısmı genişletin. Genişlettikten sonra elinizle dolayıp yani 8 şekline getirip, fuların bir ucunu içinden geçirip aşağı sarkıtın. Ardından diğer uca da yer açın ve onu da geçirip sarkıtın.

Katlamalı fular bağlama

Kare fularları bu yöntemle bağlayarak şık bir görüntü elde edebilirsiniz. Fuları iki ucundan, karşılıklı katlayın.  Katlı kısımlar içe gelecek şekilde bir kez daha katlayın ve ortadan bir düğüm atın. Attığınız düğüm çene hizanıza gelecek şekilde fuları boynunuzdan geçirin. Uçlardan birini boyunun arkasından dolayıp, öndeki düğümün içinden geçirin. Bu yöntemde yaptığınız düğümler sıkı olmazsa daha güzel bir görüntü yakalayabilirsiniz.

Döndürmeli fular bağlama yöntemi

Fularınızı iki ucu eşit gelecek, öne sarkacak şekilde boynunuzdan bir kez dolayın. Doladığınız kısmı biraz genişletin. Bir ucu alın ve boynunuza dolamış olduğunuz kısma sarın. Ardından diğer ucu da dolayarak sarın.

Kıyafetinize hava katacak 7 fular bağlama yöntemi

Salaş bağlama yöntemi

Kare bir fularla bu bağlama yöntemini yapmanız daha kolay olacaktır. Fuları üçgen şekilde gelişigüzel katlayın, üçgen kısmını çenenizin altına gelecek şekilde boynunuza oturtun. Arkada kalan iki ucu öne gelecek şekilde geçirin. Fuların bir ucunu üçgen şeklin içinden geçirin, aşağı doğru sarkıtın. Diğer ucu ise üçgenin şeklin ve aşağı sarkıttığınız ucun altından geçirin ve salın. İşte salaş fularınız hazır!

Spor tarzınıza ayak uyduracak fular bağlama yöntemi

Spor tarzınızı kıyafetinize uygun fularla tamamlayın! Bu yöntemde kare, küçük fular kullanmanız gerekir. Üçgen şeklinde katladığınız fuları, üçgen kısmı çenenizin altına gelecek şekilde boynunuza yerleştirin. Arkada kalan iki ucu öne getirin ve üçgen şeklin altından bağlayın. Üçgen kısmın bol kalmasına özen gösterin.

Şık fular bağlama yöntemi

Uzun bir fularla yapabileceğiniz bu bağlama yöntemi kıyafetlerinize şık bir görüntü katacak. Fuları iki ucu omuzlarınızdan sarkacak şekilde boynunuza yerleştirin. Omuzunuza düşen bir ucun tam ortasından bir düğüm atın, attığınız düğümü bollaştırın. Diğer ucu ortadan hafifçe ikiye katlayıp, düğümünüzün ortasından geçirin. Bu işlemle şık fularınız hazırlandı!

 

 

 

Etiketler: fular bağlama yöntemleri , fular nasıl bağlanır
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