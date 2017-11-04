Kivide 7 bin ton rekolte beklentisi

Ordu’nun kivi üretiminde Yalova’dan sonra ikinci sırada olduğunu belirten Kemal Yılmaz, il genelinde yaklaşık 3 bin dekar alanda üretim gerçekleştirildiğini ve 2 bin kivi yetiştiricisi bulunduğunu kaydetti. Yılmaz, “Bu sene itibariyle 7 bin ton civarında üretim bekliyoruz. Yaklaşık 3 bin dekar civarında işletmelerimiz mevcut. 2 bin yetiştiricimiz kivi yetiştiriciliği yapıyor. Bu 7 bin ton kivi ile bu ilimizin ekonomisine 15 milyon TL katkı sağlıyoruz” dedi.

Bu katkıyı arttırmak istediklerini kaydeden Yılmaz, “Ordu’da son derece uygun kivi yetiştiriciliği yapabileceğimiz alanlarımız var. İşte bu alanları da kivi üretimine kazandırmak ümidi ile çalışmalar yürütüyoruz. Hazırlamış olduğumuz kivi yetiştiriciliğini geliştirme projelerimizi DOKAP Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunduk ve projemiz onaylandı. 2018 yılında bu projeyi uygulamak suretiyle yeni kivi bahçeleri de oluşturacağız. Ordu kivisi marka olma yolunda ilerliyor. Türk Patent Enstitüsüne başvurumuzu yaptık, eksik olan belgelerimiz vardı o belgeleri tamamlamak için de şu an Ordu Üniversitemizle beraber çalışıyoruz. Ordu Üniversitemiz ile birlikte yürüttüğümüz bu çalışmayı tamamladığımız takdirde Patent Enstitüsüne başvurup, Ordu kivisini de markalaştırmış olacağız” diye konuştu.



