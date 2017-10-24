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Kivi üretiminde rekor bekleniyor

İHA
24.10.2017 - 13:12 | Son Güncelleme:

Türkiye'nin kivi ihtiyacının yarısını karşılayan Yalova'nın Subaşı beldesinde çiftçilerin yüzü gülüyor. Subaşılı üreticiler kivi hasadına hazırlanıyor.

Geçen yıl 20 bin tonluk üretim yapılan bölgede bu yıl rekoltede yüzde 20'lik artış bekleniyor. Hasadın kasımda başlayacağı bilgisini verem Yalova Kiviciler Birliği Başkanı Mustafa Tunalı, "Geçen yıla nazaran bu yıl kivi rekoltesinde yüzde 20 civarında bir artış bekleniyor.

Geçen yıl 20 bin ton civarında rekolte vardı. Bu sene 22 bin-24 bin aralığında bir rekolte bekliyoruz. Buna Bursa'nın Orhangazi ilçesinden gelen kiviler de dahil. Orada ki üretimi de bizim çiftçilerimiz gerçekleştiriyor.

Otobanın buradan geçmesi ile birlikte 600 dönüm kadar bir arazi kaybedildi. Burada üretim yapan çiftçilerimiz Orhangazi ilçesinden yer alarak üretimlerini buraya kaydırdı.

Orhangazi'de hasat başladı. Burada da hasat kasım başında olacak. Soğuk hava depolarında şu an neredeyse yer kalmadı. Üreticileri daha şimdiden yerlerini ayırttı. Ülkemizde 80 bin ton civarında kivi tüketiliyor. Bunun 22-24 bin tonluk kısmı Yalova'da yetiştiriliyor" dedi.

Üretim Bursa ve Çanakkale'de de yaygınlaşıyor Yalova'da Osmangazi köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir otobanın bölgede arazi fiyatlarını ciddi şekilde arttırdığını belirten Tunalı, "Yalova'nın Altınova ilçesi ve çevresinde Osmangazi köprüsü ve otobanın hizmete girmesi ile birlikte arazi fiyatları çok yükseldi. Kivi üretiminin yapıldığı Hersek deltası olarak adlandırılan bu bölge de artıştan nasibini aldı.

Burada 6 bin dönümlük bir arazide üretim yapılıyor. Ancak arazi fiyatlarındaki yükselme sebebiyle üretim bölgede daha fazla yayılamıyor. Dolayısıyla da üretim Orhangazi ve Gemlik bölgesine yayıldı. Son zamanlarda da Çanakkale bölgesinde üretim yapmaya başlayan üreticilerimiz var.

Karadeniz'de de üretim yapılıyor. Karadeniz'de yapılan üretim 15-20 bin ton civarında. Ama orada yetişen kivi Subaşı bölgesinde yetişen kivinin kalite ve aromasını yakalamıyor" dedi.

Etiketler: Çiftçi
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