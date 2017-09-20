Kivi üreticileri 2,5 lira fiyat bekliyor

Uzunlar, Altınordu ilçesine bağlı Sağırlı Mahallesi'ndeki bir kivi bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede fındık hasadının tamamlanmasının ardından kivi hasadı hazırlıklarının başladığını söyledi.

Kivi hasadına kasım ayının ilk haftasından itibaren başlanacağını dile getiren Uzunlar, bu sezon ürünün, geçen yıla göre çok daha iyi ve kaliteli olduğuna işaret etti.

Uzunlar, geçen yılki kivi rekoltesinin 6 bin ton olduğunu kaydederek, bu yıl ise 7 bin ton civarında rekolte beklediklerini, özellikle deniz ve ırmak havzalarındaki bahçelerde kivi rekoltesi ve kalitesinin çok güzel olduğunu vurguladı.

Türkiye'de aroması en iyi kivilerin başında Ordu kivisinin geldiğini ifade eden Uzunlar, "Aynı zamanda uzmanların yeni tespitine göre de Ordu kivisinin depo ve raf ömrü daha uzun. Bu da ürüne ilgiyi her geçen yıl artıyor." diye konuştu.

Uzunlar, hasat zamanı yaklaştıkça büyük manavların üreticilerle görüşmelere başladığını belirterek, "Şu anda üreticiler ve alıcılar arasında sıkı bir pazarlık söz konusu. Bu seneki kivinin kalitesini göz önüne aldığımızda fiyatı kesinlikle 2 liranın altına düşmez. Bizim beklentimiz ise 2,5 liradır. Zaten kivi parası peşin ödeniyor. Dolayısıyla bu yıl kivi, üreticisinin yüzünü güldürecek inşallah." ifadesini kullandı.

Kivide kesinlikle pazar sıkıntısının bulunmadığına dikkati çeken Uzunlar, kivinin her iklimde yetişmediğini, sulamasının yeterli olması gerektiğini, bu nedenle Türkiye'de üretilen kivinin önünün her zaman açık olduğunu söyledi.

Uzunlar, arazisi müsait olanlara kivi bahçeleri dikmeleri önerisinde bulunarak, şöyle devam etti:

"Kivinin zor bir tarafı da yok. Oldukça basit bir üretimi söz konusu ancak ürünle ilgilenmeleri gerekiyor. Fındık gibi zor yanları kesinlikle yok. Pazar sıkıntısı, kurutma gibi sıkıntıları da yok. Benim üreticilere tavsiyem gerekirse fındık bahçelerini söküp yerine kivi diksinler."

Kivinin şu anda Türkiye'de iç pazara yetmediğini belirten Uzunlar, "Hal böyle iken İran'dan kivi getirtmek durumda kalıyoruz. Halbuki bu açığı ülke olarak biz kapatabiliriz. Bu kapasite ve tecrübeye sahibiz." dedi.

Uzunlar, kividen cips yapılmasının gündemde olduğunu ifade ederek, ilerleyen yıllarda daha çok kiviye ihtiyaç olabileceğini sözlerine ekledi.